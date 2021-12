Schalke: Deshalb ist Onur Çinel nach Spitzenspiel enttäuscht

Düsseldorf. Die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 kommen im Spitzenspiel der B-Junioren-Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf nicht über ein Unentschieden hinaus.

Im achten Saisonspiel der B-Junioren-Bundesliga sind die U-17-Fußballer des FC Schalke 04 zum ersten Mal nicht als Sieger vom Platz gegangen. In der Spitzenpartie bei Fortuna Düsseldorf gab es ein 0:0. Beide Mannschaften haben nun 22 Zähler und liegen fünf Punkte hinter Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach (4:0 gegen Rot-Weiss Essen), der allerdings bereits zwei Spiele mehr absolviert hat.

„Wir waren durchweg die spielbestimmendere Mannschaft und haben uns viele gute Torchancen herausgespielt. Wir sind mit der Art und Weise, wie wir das Spiel gestaltet haben, sehr zufrieden, vom Ergebnis aber natürlich enttäuscht“, sagt Trainer Onur Çinel auf knappenschmiede.de. Im Vergleich zum 1:0-Sieg in Mönchengladbach hatte der 36-Jährige sein Team auf zwei Positionen verändert: U-17-Nationaltorwart Luca Podlech stand für Faaris Yusufu zwischen den Pfosten, und Vincent Burlet begann für Batuhan Yavuz in der Viererkette.

Onur Çinel: „Das Toreschießen ist nun mal ein elementarer Teil des Spiels“

Als die 80 Minuten im Paul-Janes-Stadion vorbei waren, mussten sich die Schalker B-Junioren, die insgesamt vier Aluminiumtreffer hatten, darüber ärgern, zu viele Möglichkeiten ausgelassen zu haben. „Das Toreschießen ist nun mal ein elementarer Teil des Spiels, und unsere Chancenverwertung war einfach nicht gut“, sagt Trainer Onur Çinel. „Insgesamt haben wir aber eine wahnsinnig gute Hinrunde gespielt und 20 von 22 Spielen gewonnen und keins verloren. Zudem haben wir uns den Titel des NRW-Pokalsiegers gesichert. Darauf können wir mehr als stolz sein.“

Nun geht es für die Schalker U-17-Fußballer in die Winterpause. Im kommenden Jahr werden sie ihr erstes Bundesliga-Spiel wieder am 20. Februar (Sonntag) bestreiten. Dann wird der Tabellenzwölfte DSC Arminia Bielefeld in Gelsenkirchen zu Gast sein. Anstoß wird um 11 Uhr sein.

So haben sie gespielt:

Tore: Fehlanzeige.

FC Schalke 04 U 17: Podlech - Bulut, Burlet, Barthel, Becker, Hadzha (75. Tairi), Rüzgar, Ouédraogo, Dörr, Osmani, Buczkowski (41. Grüger).

