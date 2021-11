Schalke: Deshalb fehlt Kabak beim ersten Norwich-Saisonsieg

London. Norwich City feiert in der Premier League den ersten Saisonsieg. Ozan Kabak fehlt, der ehemalige Schalker Teemu Pukki trifft vom Elfmeterpunkt.

Norwich City hat am elften Spieltag der Premier League seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Im Duell der Aufsteiger hat sich die Mannschaft des deutschen Trainers Daniel Farke (45) am Samstagnachmittag mit 2:1 (2:0) beim FC Brentford durchgesetzt. Gefehlt hat bei diesem Erfolg der vom Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 an Norwich City ausgeliehene Ozan Kabak.

Bis zuletzt hatte Daniel Farke gehofft, Ozan Kabak aufbieten zu können, doch der türkische Innenverteidiger plagt sich mit Pfeifferschem Drüsenfieber herum und musste passen. Im Londoner Community-Stadium ging Norwich bereits in der sechsten Minute durch den norwegischen Nationalspieler Mathias Normann mit 1:0 in Führung, ehe der der ehemalige Schalker Teemu Pukki in der 29. Minute per Elfmeter auf 2:0 erhöhte. Rico Henry gelang für den FC Brentford nur noch das 1:2-Anschlusstor (60.).

Stefan Kuntz nominiert Ozan Kabak für WM-Qualifikationsspiele

Dank dieses Sieges hat Norwich City die Rote Laterne zumindest vorübergehend an Newcastle United übergeben, das einen Zähler weniger hat und heute Abend (18.30 Uhr) beim FC Brighton antritt. Mit fünf Punkten liegen die Kanarienvögel fünf Zähler hinter dem ersten Nicht-Abstiegsplatz, dem Tabellenviertletzten Leeds United, der am Sonntag (15 Uhr) Leicester City empfängt.

Ehe es für Norwich City in der Premier League am 20. November (Samstag, 16 Uhr) gegen den FC Southampton weitergeht, begibt sich Ozan Kabak auf Länderspiel-Reise. Stefan Kuntz, der Nationaltrainer der Türkei, hat den 21-Jährigen in sein 24 Akteure umfassendes Aufgebot für die letzten beiden Spiele der WM-Qualifikationsgruppe G berufen.

Am 13. November (Samstag, 18 Uhr) trifft die Türkei in Istanbul auf Gibraltar, und am 16. November (Dienstag, 20.45 Uhr) muss sie in Montenegro antreten. Zum Kader gehört auch der ehemalige Schalker Kaan Ayhan (US Sassuolo Calcio). Aktuell liegt die Türkei in der Gruppe G mit 15 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz – vier Zähler hinter Spitzenreiter Niederlande sowie zwei hinter Norwegen. (AHa)

