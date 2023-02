Schalke: Der drohende Abstieg schwebt über dem ganzen Klub

Berlin. Die Schalke-Profis sind nach vier Remis in Folge zufrieden, doch die vermeintliche Ruhe ist trügerisch. Jetzt beginnen entscheidende Wochen.

Das größte Thema des Fußball-Sonntags bekamen die Profis des FC Schalke 04 erst nach dem Abpfiff, nach diesem trüben 0:0 beim 1. FC Union Berlin, mit. Überfallen worden waren die Ultras des Klubs am frühen Morgen kurz vor der Abfahrt von Personen, die der Fanszene von Borussia Dortmund und Rot-Weiss Essen nahestehen sollen. Bundesweit diskutierten Anhänger vieler Klubs mehr darüber als über das langweilige Spiel und den 0:0-Rekord. Die Profis lobten die Fans hinterher für die Unterstützung, für die sehenswerte Choreographie. Und so ist das gerade bei Schalke 04: Die Profis bemühen sich darum, Ruhe auszustrahlen. Alles liefe doch in die richtige Richtung. Alle haben sich lieb. Doch das nervöse Bauchgrummeln ist in Gelsenkirchen unüberhörbar.