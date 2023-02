Schalke-Debatte: Sollte Reis auf eine Dreierkette umstellen?

Nach vier torlosen Unentschieden in Folge ist der FC Schalke 04 zum FC Schalke 00 mutiert. In den kommenden Wochen muss Schalke gegen die direkte Konkurrenz aber nun Siege einfahren, wenn die Chancen auf den Klassenerhalt noch am Leben gehalten werden sollen. Bei Rot-Weiss Essen ist hingegen nach dem 2:0 gegen Dortmund II der ganz große Druck verflogen. Doch ist diese vermeintliche Ruhe trügerisch. Unsere Reporter Andreas Ernst und Justus Heinisch analysieren zusammen mit Moderator Timo Düngen die aktuelle Lage auf Schalke und in Essen. Viel Spaß!

Gelsenkirchen. Wie reagiert Schalke-Trainer Thomas Reis auf die vielen Verletzten in der Abwehr? Möglich wäre eine taktische Änderung. Eine Debatte.

Die Nervosität beim FC Schalke 04 steigt - das erste von zwei vorentscheidenden Spielen beginnt am Samstagabend um 18.30 Uhr gegen den VfB Stuttgart. Doch ausgerechnet jetzt plagen S04-Trainer Thomas Reis Personalsorgen. Er muss die zuletzt viermal in Folge starke Defensive nach vier 0:0-Spielen umbauen. Doch wie will er das anstellen? Stellt er sogar in der Not von Vierer- auf Dreierkette um? Eine Debatte.