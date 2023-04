Schalke-Debakel in Freiburg eine Charakterfrage? Das sagt Peter Knäbel

Gelsenkirchen. Schalke 04 geht beim SC Freiburg mit 0:4 unter - ein herber Rückschlag im Abstiegskampf. Am Montag folgte die Aufarbeitung des Debakels.

Als wäre die Stimmung beim FC Schalke 04 nicht ohnehin schon trübe genug nach dem 0:4-Desaster beim SC Freiburg am Sonntagnachmittag – am Wochenstart hatten sich die dunklen Wolken über Gelsenkirchen noch nicht verzogen. Denn der Montag begann mit einer Nachricht, die den Klub hart trifft: Onur Cinel, U17-Meistertrainer, verlässt Schalke. Eine Nachricht aus der Jugendabteilung ist eigentlich ein Detail im Alltag eines Profiklubs, und doch steht sie diesmal beispielhaft für die königsblauen Perspektiven. Große Trainer-Talente sehen sie nicht bei S04, und die Zukunft der Profis liegt in der Zweiten Liga, wenn die Leistung in Freiburg die Analyse-Basis ist.