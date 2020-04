Schalke: David Wagner hofft wieder auf Mascarell und Kabak

Gelsenkirchen. Schalke-Trainer David Wagner: „Wenn es so sein sollte, dass wir bis zum 30. Juni spielen, habe ich bei beiden große Comeback-Hoffnungen.“

Liefe eine ganz normale Bundesliga-Saison, wäre diese für Omar Mascarell, den 27-jährigen Kapitän des FC Schalke 04, und den seit dem 25. März 20-jährigen Ozan Kabak höchstwahrscheinlich schon beendet. Doch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Tatsache, dass die unterbrochene Spielzeit möglicherweise von Anfang Mai bis Ende Juni fortgeführt und zu Ende gebracht wird, schürt bei diesen beiden Spielern und Schalke-Trainer David Wagner Hoffnung auf ein Comeback – und zwar nicht erst in der nächsten, sondern in dieser Saison.

Schalke: Trainer David Wagner vorsichtig optimistisch

„Omar konnte auf Teneriffa alles machen, ist so weit wiederhergestellt, dass er die weitere Reha bei uns fortsetzen kann“, zitiert die Bild-Zeitung Schalkes 48-jährigen Cheftrainer David Wagner. „Bei Ozan ist das für nächste Woche angedacht. Wenn es so sein sollte, dass wir die Saison bis zum 30. Juni spielen, habe ich sogar bei beiden große Hoffnungen auf ein Comeback. Für die Jungs ist das natürlich eine wahnsinnige Motivation, vielleicht doch noch für ein paar Spiele mit anpacken zu können.“

Schalkes Kapitän Omar Mascarell ist wieder in Gelsenkirchen

Nachdem Mittelfeld-Mann Omar Mascarell (Sehnenriss an den Adduktoren im Februar) den ersten Teil der Rehabilitation auf seiner spanischen Heimatinsel Teneriffa absolviert hat, ist er am Donnerstag wieder in Gelsenkirchen gelandet. Indes will Innenverteidiger Ozan Kabak (Querfortsatzfrakturen des zweiten, dritten und vierten Lendenwirbelkörpers bei der 0:3-Niederlage am 29. Februar beim 1. FC Köln) in der kommenden Woche aus der Türkei nach Deutschland zurückkehren.

Noch besser als für dieses Duo sieht es für einige andere Spieler aus dem Lazarett des Bundesliga-Tabellensechsten aus, auf die Schalkes Trainer David Wagner nach deren Verletzungen wohl auch schon früher wieder setzen könnte: Daniel Caligiuri (Teilriss des Innenbandes im linken Knie), Suat Serdar (Zehenanbruch) Salif Sané (Korbhenkelriss im Außenmeniskus des linken Knies), Juan Miranda (Wadenverletzung) und Benjamin Stambouli (Bruch eines Fußwurzelknochens im rechten Fuß). (AHa)