Schalke: Das U-19-Team macht es gegen Union Berlin fünfmal

Louis Köster war beim 5:1-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin an den ersten beiden Schalker Treffern beteiligt. Das 1:0 bereitete er vor, das 2:0 machte er selbst.

Gelsenkirchen. Nach dem 4:0 gegen den FC Utrecht gewinnen Schalkes U-19-Fußballer auch ihr Testspiel gegen den 1. FC Union Berlin. Fünf Torschützen beim 5:1.

Nach ihrem 4:0-Erfolg ge­gen den FC Utrecht haben die U-19-Fußballer des FC Schalke 04 ein weiteres Testspiel gewonnen. Vor 50 Zuschauern setzte sich der Tabellenzweite der A-Junioren-Bundesliga West am Samstagnachmittag im Parkstadion mit 5:1 (2:0) gegen den Tabellensiebten der Staffel Nord/Nordost durch, den 1. FC Union Berlin durch.

„Das war heute ein ähnlich schweres Spiel wie gegen Utrecht. Vom Ergebnis her stellt uns der Test natürlich zufrieden, wir dürfen es aber nicht überbewerten“, hat Trainer Norbert Elgert auf knappenschmiede.de gesagt. „Wir hätten heute auch das eine oder andere Gegentor kriegen können und haben zwei, drei Riesenchancen zugelassen. Deswegen dürfen wir uns von dem Ergebnis nicht täuschen lassen, freuen uns aber über das Resultat.“

Louis Köster bereitet das Schalker 1:0 vor und macht das 2:0 selbst

Wie schon gegen Utrecht erfüllte auch diese Partie für den 64-jährigen Fußball-Lehrer ihren Sinn. „Die Jungs, die zuletzt weniger Spielpraxis bekommen haben, konnten Wettkampfpraxis sammeln, und die anderen, die bereits öfter zum Einsatz kamen, bleiben im Rhythmus“, sagte Norbert Elgert. „Für ihre Weiterentwicklung ist das sehr wichtig.“

In der ersten Halbzeit war der Knappen-Nachwuchs das dominante Team und belohnte sich mit zwei Treffern. Zweimal beteiligt: Louis Köster. Das 1:0 durch Lukas Korytowski bereitete er vor, das 2:0 machte er selbst, nachdem er von Emmanuel Gyamfi bedient worden war. Zwar musste die Schalker U 19, die Norbert Elgert in der Pause komplett tauschte, im zweiten Abschnitt einen Gegentreffer hinnehmen, hatte als Antwort aber noch drei Tore parat: Arbnor Aliu traf zum 3:1, Gideon Guzy zum 4:1 und Mattes Hansen zum 5:1.

Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Schalker A-Junioren, für es in der Bundesliga erst am 28. November (Sonntag, 11 Uhr) bei Borussia Mönchengladbach weitergehen wird, am kommenden Donnerstag (11. November) gegen die PEC Zwolle. Anstoß wird um 16 Uhr sein. (AHa)

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Lukas Korytowski (18.), 2:0 Louis Köster (29.), 2:1 Maximilian Somnitz (57.), 3:1 Arbnor Aliu (70.), 4:1 Gideon Guzy (77.), 5:1 Mattes Hansen (79.).

FC Schalke 04 U 19 (1. Halbzeit): Rose, Milic, Anubodem (26. Weichert), A. Mfundu, Klein, Gyamfi, Rotundo, Lanfer, Korytowski, Köster, Topp.

FC Schalke 04 U 19 (2. Halbzeit): Rödel, Campanile, Aliu, Lipp, Guzy, Tonye, Özat, Hansen, Sané, Cabrera, Kojic.

