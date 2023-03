Live! Das sagt Schalke-Trainer Thomas Reis vor dem Derby gegen den BVB

Gelsenkirchen. Zwei Tage vor dem Revierderby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund spricht S04-Trainer Thomas Reis über die anstehende Partie.

Und plötzlich ist Schalke 04 wieder zurück im Überlebenskampf der Bundesliga, ausgerechnet pünktlich zum brisanten Derby gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr). Durch zwei Siege gegen den VfB Stuttgart und beim VfL Bochum konnten die Königsblauen zuletzt den Abstand ans rettende Ufer wieder herstellen - und zudem zum ersten Mal seit Monaten die Rote Laterne an Bochum abgeben. Schalke ist zudem punktgleich mit der TSG Hoffenheim und dem VfB Stuttgart - der Klassenerhalt ist wieder absolut realistisch.

Dementsprechend geht das Team von Thomas Reis mit breiter Brust in die Partie gegen den haushohen Favoriten aus Dortmund. Voller Selbstvertrauen sollten normalerweise auch die BVB-Profis sein, doch nach zehn Siegen in Folge im Jahr 2023 gab es ausgerechnet unter der Woche den ersten Rückschlag. Durch die 0:2-Niederlage beim FC Chelsea schied die Mannschaft von Edin Terzic aus der Champions League aus, zudem verletzte sich der zuletzt herausragende Julian Brandt früh und wird das Derby definitiv verpassen. Im Meisterschaftskampf muss der BVB nun wieder schnell in die Spur finden. Für ein packendes Duell dürfte gesorgt sein, wie Schalke das Spiel angehen will, verrät Reis auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Live! Die Pressekonferenz von Thomas Reis vor dem Schalke-Spiel gegen den BVB

11:30 Uhr: Hallo aus Gelsenkirchen. Um 12.30 Uhr beginnt die Pressekonferenz von Thomas Reis vor dem S04-Spiel gegen Borussia Dortmund. Wir tickern die wichtigsten Aussagen wie gewohnt hier.

12.30 Uhr: Mediendirektor Marc Siekmann sagt etwas zum Polizeieinsatz: "Wir lehnen jegliche Form von Gewalt ab. Unser Wunsch ist es, dass das Derby friedlich abläuft." Der Verein hat erst durch die Medien von den polizeilichen Maßnahmen erfahren und sagt, er sei durch Siekmann "überrascht". Die Polizei hat ein Gespräch mit dem Verein abgelehnt, daher keine weiteren Aussagen.

12.35 Uhr: Es geht nun in den Nachfragen erst einmal um den Polizeieinsatz. Siekmann betont noch einmal, ein Alkoholverbot würde der Verein "nicht zielführend" finden.

12.36 Uhr: Siekmann platziert noch einmal den Appell, dass er auf ein friedliches Derby hofft. Jetzt geht es ums Sportliche.

12.37 Uhr: Reis: "Wir haben momentan eine gute Phase. Vor Wochen hat man vielleicht darüber gesprochen, wie hoch das Ergebnis gegen uns ausfällt. Jetzt ist das ein bisschen anders."

12.38 Uhr: Reis: "Es ist eines der wichtigsten Derbys in Deutschland." Er sei endlich mal mittendrin, nicht nur dabei.

12.39 Uhr: Reis: "Wenn du erfolgreich spielst, den Anschluss gefunden hast, ist das Training befreiter. Es ist wichtig, dass das Training nicht überheblich wird. Wir haben ein bisschen was erreicht, jetzt liegt es an uns, die nächsten Punkte zu sammeln."

12.40 Uhr: Reis zum Personal: "Es wird keiner zurückkommen." Die van-den-Berg-Verletzung bezeichnet er als "kleinen Rückschlag".

12.41 Uhr: Reis stellt klar: "Eder Balanta kann spielen."

Lesen Sie auch zum Derby zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04