Schalke: Das sagt Stürmer Huntelaar zu seiner Verletzung

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 muss weiter seinen Star-Angreifer verzichten. Nun äußert sich Klaas-Jan Huntelaar selbst zu seiner Verletzung.

Klaas-Jan Huntelaar weiß, wie das Derby funktioniert. Der niederländische Angreifer lief ja insgesamt schon sieben Jahre für den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 auf. Doch ein weiteres Spiel gegen Borussia Dortmund wird wohl nicht hinzukommen. Huntelaar kuriert noch einen Faserriss in der Wade aus. Im Spiel heute gegen den BVB kann er nur zuschauen.

Vermutlich nicht nur noch heute. "Ich versuche, so schnell wie möglich fit zu sein", sagte der 37 Jahre alte Huntelaar vor dem Spiel bei Sky. "Schnell zurückzukehren ist wichtig, deswegen ist der Druck da. Leider muss ich mit dem Faserriss noch ein bisschen länger warten. Ich hoffe, es geht so schnell wie möglich. Ich bin positiv."

Huntelaar kam in der Winterpause vom niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam zurück ins Revier. Eigentlich hatte er vor, in der Heimat seine Karriere ausklingen zu lassen. Doch dann kam der Anruf von Schalke - seinem anderen Herzensklub. Seinen Wechsel nach Gelsenkirchen bereut Huntelaar nicht, wie er bei Sky noch mal bestätigte: "Ich würde es jetzt immer noch so machen."

Schalke: Mustafi fehlt kurzfristig verletzt

Schalke-Trainer Christian Gross setzt im Derby derweil auf den amerikanischen Youngster Matthew Hoppe. Der in der Vorwoche begnadigte Nabil Bentaleb zunächst nur auf den Bank, für ihn spielt Nassim Boujellab. Von dem Mittelfeldspieler erhoffe er sich „Spielfreude, Spielwitz und die Fähigkeit, nach vorne zu gehen und Tore zu schießen“, sagte Trainer Christian Gross im TV-Sender Sky. „Es geht um sehr viel für uns, es geht um drei Punkte, die wollen wir unbedingt“, ergänzte der Coach. Verteidiger Shkodran Mustafi musste kurzfristig verletzt passen. (chwo)

