Schalke: Das sagt Drexler zur Stammplatz-Garantie für Latza

Gelsenkirchen. Kapitän Danny Latza hat im Schalke-Mittelfeld eine Stammplatz-Garantie. Dominick Drexler könnte deshalb mal draußen sitzen. Das sagt er dazu.

Wenn der FC Schalke 04 am Samstag im Zweitliga-Topspiel bei Werder Bremen antritt (20.30 Uhr/Sport 1 und Sky), dann freut sich Mittelfeldspieler Dominick Drexler auf ein besonderes Wiedersehen. Mit Werder-Trainer Markus Anfang und Torjäger Marvin Ducksch spielte er in der Saison 2017/18 erfolgreich bei Holstein Kiel zusammen. Erst in der Relegation verpassten die Kieler seinerzeit den Aufstieg.