Schalke: Das S04-Testspiel beim 1. FC Bocholt heute live im Stream

Gelsenkirchen. Um 18 Uhr bestreitet der FC Schalke 04 heute sein Testspiel beim 1. FC Bocholt. Die Partie der Königsblauen wird live im Stream übertragen.

Seinen ersten Test beim Regionalliga-Aufsteiger SC Spelle-Venhaus hatte der FC Schalke 04 mit 3:0 gewonnen. Nun wartet das zweite Testspiel auf die Königsblauen: An diesem Donnerstag geht es ab 18 Uhr gegen den 1. FC Bocholt. Die Gastgeber treten in der anstehenden Saison wie bereits im Vorjahr in der Regionalliga West an. Das vergangene Spieljahr beendeten die Bocholter auf Rang 15.

Schalke-Fans, die sich nicht auf den Weg an den Niederrhein machen können, können trotzdem einen Eindruck des Schalke-Teams gewinnen: Die Partie wird auf dem Youtube-Kanal der Königsblauen übertragen. Der Stream startet kurz vor Spielbeginn um 18 Uhr.

Für Schalkes Terodde ein Heimatbesuch

Ganz besonders freut sich Simon Terodde auf das Testspiel. Der 35-Jährige ist gebürtiger Bocholter. In der Saison 2001/2002 spielte er für den 1. FC Bocholt.

Fehlen werden am Donnerstag in Bocholt die Torhüter Ralf Fährmann (Muskelfaserriss) und Justin Heekeren (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Florian Flick (Mittelfußbruch) und die erkrankten Rodrigo Zalazar und Kenan Karaman. Marius Bülter steht unmittelbar vor dem Wechsel zur TSG Hoffenheim, beide Klubs haben sich geeinigt.

Der aktuelle Schalke-Kader

Torhüter: Marius Müller, Michael Langer

Abwehr: Mehmet Can Aydin, Leo Greiml, Marcin Kaminski, Thomas Ouwejan, Cedric Brunner, Malik Taladibi, Verthomy Boboy, Tobias Mohr

Mittelfeld: Ron Schallenberg, Danny Latza, Paul Seguin, Blendi Idrizi, Dominick Drexler, Assan Ouedraogo

Sturm: Simon Terodde, Sebastian Polter, Soichiro Kozuki, Bryan Lasme, Keke Topp

