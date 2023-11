Schalke: Das Ouédraogo-Rätsel - für die U17-WM ist er fit

Gelsenkirchen. Assan Ouédraogo war am Freitag nicht fit, um für Schalke zu spielen. Zweieinhalb Tage später stand er für die deutsche U17 auf dem Platz.

Das Hin und Her um Top-Talent Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 geht in die nächste Runde: Beim 3:1-Auftakterfolg der deutschen U17 gegen Mexiko bei der Weltmeisterschaft in Indonesien kam der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler zu einem Kurzeinsatz - aus Schalker Sicht ist das durchaus bemerkenswert. Ouédraogo hatte die Partien in St. Pauli (1:2 n. V.) und Nürnberg (2:1) wegen einer hartnäckigen Oberschenkel-Verletzung verpasst und wäre auch am Freitagabend gegen Elversberg nach Auskunft des Klubs nicht einsatzfähig gewesen.

„Nach eigenem Empfinden ist der Mittelfeldspieler nicht spielfit für die Partie gegen Elversberg“, hatten die Schalker am Mittwoch mitgeteilt - verbunden mit der Nachricht, dass Ouédraogo deshalb bereits am Donnerstag nach Indonesien fliegen würde. Zwischen dem Anpfiff des Schalker Spiels gegen Elversberg und der U17-Partie lagen lediglich 43,5 Stunden - eine schnelle Heilung, und das 16 Flugstunden von Deutschland entfernt.

Schalke-Sportdirektor Hechelmann: „Schrittweise ans Team heranführen“

Vor Ouédraogos Abreise hatte Schalkes Sportdirektor André Hechelmann nach der Zustimmung des Klubs zum Flug noch gesagt: „Wir geben Assan deshalb schon ab Donnerstag in die Obhut des DFB, damit sie sich ein eigenes Bild machen können und ihn behutsam weiter aufbauen können. Bei der U17-EM vor einigen Monaten wurde er nach einer langen Verletzung sukzessive erfolgreich integriert. Unsere klare Erwartungshaltung ist nun, dass der DFB ihn erneut schrittweise an das Team heranführt, um dann zu schauen, ob er für Turniereinsätze in Frage kommt.“ Die Schalker hatten in Gelsenkirchen Ouédraogos Oberschenkel via MRT untersucht und keine strukturelle Verletzung - zum Beispiel einen Muskelfaserriss - festgestellt. Am Mannschaftstraining hatte Ouédraogo teilgenommen.

Ursprünglich hatten die Schalker verkündet, den international umworbenen Ouédraogo nur für die offizielle Fifa-Abstellungsperiode vom 13. bis 21. November freizugeben - und damit für zwei Vorrunden- und ein mögliches Achtelfinalspiel. Eine harte Lösung, die Hechelmann sichtlich stolz der Öffentlichkeit verkündete, weil sie für alle Beteiligten passen würde. Ouédraogo hätte dann kein Zweitliga-Spiel verpasst, Schalke käme ohnehin an „oberster Stelle“.

Für die deutsche U17 trafen Noah Darvich (29.), Max Moerstedt (38.) und Eric da Silva Moreira (53.), bevor Tahiel Jimenez (75.) für die Mexikaner verkürzte. „Wir haben sehr dominant gespielt“, sagte Bundestrainer Christian Wück und sprach von einem „im Großen und Ganzen“ guten Auftakt: „Das Einzige, das mich ein bisschen stört, ist das Gegentor, weil das nach einem Standard fällt.“ Nächster deutscher Gegner am Mittwoch (13 Uhr/Sky) ist der Gruppenletzte Neuseeland - wohl wieder mit Ouédraogo im Kader.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04