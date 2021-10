Schalke: Darum sitzt Kerim Calhanoglu aktuell nur auf der Tribüne

Gelsenkirchen. Nur zwei Talente aus der Knappenschmiede sind bei Schalke 04 aktuell Stammspieler. Kerim Calhanoglu sitzt aktuell nicht einmal auf der Bank.

Immerhin, einen sehr guten Sitzplatz hatte Kerim Calhanoglu. In Block D saß er im altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder Straße gemeinsam mit drei Teamkollegen, umringt von lautstarken Fans des Drittligisten 1860 München verfolgte der linke Verteidiger des Zweitligisten FC Schalke 04 die 0:1-Niederlage im DFB-Pokal. Doch so imposant die Kulisse auch war - der 19-Jährige hätte sich einen besseren Ort vorstellen können: auf der Ersatzbank oder am besten sogar in der Startelf.