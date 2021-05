Schalke: Darum ist dieser Juve-Erfolg auch einer für S04

Turin. Die Freude über das Erreichen der Champions League von Juventus Turin ist auch auf Schalke groß. Denn nun fließen Boni für den McKennie-Wechsel.

Gejubelt wurde im Norden Italiens, als sich Rekordmeister Juventus Turin auf den letzten Drücker am Sonntag doch noch für die Fußball-Champions-League qualifiziert hatte. In der Serie A gewann das Team von Trainer Andrea Pirlo im Saisonfinale 4:1 beim FC Bologna und sprang vom fünften auf den vierten Tabellenplatz. Juve profitierte davon, dass die SSC Neapel nicht über ein 1:1 gegen Hellas Verona hinauskam. Ein leichtes Aufatmen wird auch in Gelsenkirchen zu vernehmen gewesen sein – denn der Juve-Erfolg zahlt sich auch finanziell für den FC Schalke 04 aus. Damit gibt es für Schalke eine Bonuszahlung von rund einer Million Euro. Dank der Vereinbarungen, die einst beim Wechsel von Weston McKennie zum italienischen Rekordmeister getroffen wurden.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04

Bis zu 30 Millionen Euro hätte der FC Schalke 04 bei einem sportlich guten Jahr des italienischen Serienmeisters für den Verkauf von McKennie bekommen können. Am Ende war es aber kein gutes, sondern ein insgesamt schon eher enttäuschendes Jahr für das Team um Superstar Cristiano Ronaldo. Meisterschaft? Verfehlt. Champions-League-Viertelfinale 2021? Nicht erreicht. Für Schalke gingen damit auch Bonuszahlungen flöten. Bleiben der Pokalsieg jüngst gegen Atalanta Bergamo, für den es ebenfalls rund eine Bonuszahlung von rund einer Million Euro an Schalke gegeben haben soll, und nun noch der glückliche Sprung in die kommende Königsklassen-Saison.

Trainer Pirlo setzt Ex-Schalker McKennie auf Diät

Der US-Amerikaner McKennie war zu Saisonbeginn an die Turiner verliehen worden. Anfang März dieses Jahres verpflichtete Juve den 22-Jährigen dann ganz. Damit flossen weitere 18,5 Millionen Euro als Ablöse an die Königsblauen, die den US-Amerikaner zunächst für 4,5 Millionen Euro in dieser Saison an die Alte Dame ausgeliehen hatten. Juve hatte mit Schalke eine vorzeitige Einigung über den Wechsel erzielt, nachdem der Neuzugang überzeugend aufgespielt hatte. McKennies Vertrag bei den Knappen war ursprünglich bis 2024 datiert. Nur: Hätten die Italiener das Viertelfinale in der vergangenen Champions League erreicht, hätte es noch einmal einen festgelegten Bonus in Höhe von 1,25 Millionen Euro für S04 gegeben. Eine Summe, die die finanziell stark angeschlagenen Schalker gut hätten gebrauchen können. Bald darauf fehlte auch noch der Bonus für die Meisterschaft. Immerhin kam nun das Erreichen der Champions League und der Pokalsieg hinzu. Jubel in Turin, Erleichterung in Gelsenkirchen.

Völlig zufrieden war Turins Trainer Andrea Pirlo übrigens nicht immer mit der Einstellung des Mittelfeldspielers. Laut Pirlo wurde der Ex-Schalker McKennie in den vergangenen Wochen gar auf Diät gesetzt. "Er hat abgenommen. Das ist etwas, das wir ihm schon seit einiger Zeit eingetrichtert haben, denn auf diesem Niveau muss man 100 Prozent professionell sein und nicht nur 50 Prozent", mahnte der 41-Jährige, der immerhin anerkannte: "Er ist jetzt professioneller als damals, als er zu uns kam." (fs)

Immer wissen, was auf Schalke gerade passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Schalke-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04