Schalke: Darum hat Benito Raman mit Mike Büskens gejubelt

Gelsenkirchen. Mike Büskens ist Schalker durch und durch. Der Interims-Co-Trainer der Königsblauen macht den S04-Fans für das Jahr 2021 Mut.

Auch für Mike Büskens war die Woche vor Weihnachten aufregender als gedacht. Der 52-Jährige hätte sich noch Anfang Dezember kaum träumen lassen, als Co-Trainer der Profis des FC Schalke 04 noch zweimal auf der Bank zu sitzen. Büskens machten die Tage sichtlich Spaß, das war beim 3:1 (1:0)-Erfolg über den Regionalligisten SSV Ulm 1846 zu spüren.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

„Buyo“ ist auf Schalke und in der Stadt Gelsenkirchen eine Legende – und das aus verschiedenen Gründen. Er hielt als linker Verteidiger jahrelang die Knochen hin und gehört zu den „Eurofightern“, die 1997 den Uefa-Pokal gewannen. Auch nach Karriereende blieb er mit seiner Familie in Gelsenkirchen wohnhaft, war auf Schalke in verschiedensten Funktionen tätig und setzte sich auch für gesellschaftliche Themen in der Stadt ein; 2020 zum Beispiel mit seinem Lauf-Projekt „Mike macht Meter“.

Schalke: Büskens sagt Raman-Doppelpack voraus

Sein aktuellstes sportliches Projekt hieß „Benito Raman“. Vor dem Pokalspiel hatte Büskens dem Stürmer offenbar prophezeit, dass ihm zwei Tore gelingen würden, wie er auf seinem Instagram-Account verriet: „Die Maske sitzt, Benitos zwei Treffer vorausgesagt und eine Runde im Pokal weitergekommen.“ Raman und Büskens jubelten nach dem Doppelpack des Belgiers gemeinsam.

Die Instagram-Nachricht verband Büskens die Nachricht aber auch mit aufmunternden Sätze an die leidenden S04-Fans nach einem wilden, meist enttäuschenden Jahr: „Aber die ganze Welt kann uns abschreiben, wir sind Schalker, scheißegal! Die Messe ist noch nicht gelesen!“

Ob Büskens dann noch dabei ist? Das ist noch offen. Vor seinem Kurzauftritt als Co-Trainer war er bereits eingebunden – er hatte Teile der Aufgaben des freigestellten Kaderplaners Michael Reschke übernommen. Und bei Trainingseinheiten unter Stevens‘ Vorgängern David Wagner und Manuel Baum saß er regelmäßig auf der Tribüne. Einer wie „Buyo“ ist auf Schalke immer über alles informiert.