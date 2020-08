Schalke: Darum fehlten Rudy und Schubert bei Verl-Blamage

Gelsenkirchen. 4:5 gegen den SC Verl - was für eine Blamage für den FC Schalke 04. Zwei Spieler fehlten kurzfristig: Sebastian Rudy und Torwart Markus Schubert.

Eigentlich benötigen Torhüter jede Spielminute, wenn sie sich in einer Saisonvorbereitung in einem offenen Duell um den Stammplatz bewerben. Das ist auch beim Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 so, wo Ralf Fährmann und Markus Schubert konkurrieren. Am Samstagabend dürfte Schubert aber froh gewesen sein, dass er nicht im Kader stand. Denn Fährmann kassierte bei der 4:5 (4:5)-Blamage gegen Drittliga-Aufsteiger SC Verl fünf Gegentore. Doch warum fehlte Schubert?