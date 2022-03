Schalke darf vor 41.055 Fans spielen - neue Infos zu Dauerkarten

Gelsenkirchen. Kurzfristig darf Schalke die Zuschauer-Auslastung für das Heimspiel gegen Rostock erhöhen. 41.055 Fans dürfen nun in der Arena dabei sein.

Kurz vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock an diesem Samstag (13.30 Uhr/Sky) gibt Schalke 04 bekannt, dass die Arena zu 75 Prozent ausgelastet werden darf. Heißt: 41.055 Fans sind für das Zweitligaspiel zugelassen. Bis zuletzt hatten die Königsblauen noch mit 25.000 Zuschauern gerechnet.

Noch können Interessierte Schalke-Fans Tickets für das Spiel gegen Hansa per Direktanfrage über die S04-Homepage anfragen. Möglich ist das bis Samstag, um 12.00 Uhr – also eineinhalb Stunden vor Anpfiff. Zudem öffnen am Spieltag erstmals wieder die Tageskasse West (ab 10.30 Uhr) und auch das Service-Center an der Geschäftsstelle (ab 08.00 Uhr). In der Arena gilt die 2G-Plus-Regelung.

Schalke aktiviert Dauerkarten ab dem Hannover-Spiel

Ab dem nächsten Heimspiel gegen Hannover 96 (19. März) werden bei den Schalkern dann auch wieder die Dauerkarten freigeschaltet. Ausgenommen von der Freischaltung sind lediglich diejenigen Dauerkarten, deren Besitzer in der Hinrunde das Angebot des Vereins auf freiwillige Pausierung bis zum Saisonende angenommen haben. Diese Dauerkarten werden erst wieder für die Saison 2022/2023 freigeschaltet, wie die Gelsenkirchener mitteilen.

Kapazität erneut erhöht! 📈



Wir freuen uns am Samstag gegen @HansaRostock auf 4⃣1⃣.0⃣5⃣5⃣ in der @VELTINSarena 🙂



JETZT TICKETS SICHERN unter https://t.co/KZHC5gIWER 🎫#S04 | 🔵⚪️ | #S04FCH — FC Schalke 04 (@s04) March 4, 2022

VfL Bochum vor 20.000 Fans gegen Fürth

Auch der VfL Bochum hat inzwischen vermeldet, dass schon an diesem Samstag Samstag gegen Greuther Fürth mehr Fans ins Ruhrstadion kommen dürfen. Bis zu 20.000 Zuschauer sind zugelassen. Es gilt die 2G+-Regel. Zudem sind die Dauerkarten wieder aktiviert.

Die Fans des VfL Bochum beim Heimspiel gegen RB Leipzig, das 0:1 verloren ging. Foto: firo

Der BVB hat am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ein Auswärtsspiel bei Mainz 05. Das nächste Heimspiel findet am 13. März gegen Arminia Bielefeld statt. Die Dortmunder haben bereits mitgeteilt, dass sie ab April die Dauerkarten wieder freischalten möchten.

Richtig voll wird es in den Stadien wieder ab dem 20. März, dann fallen fast alle Corona-Regeln, Fans dürfen sich wieder auf die Tribünen quetschen. Dann wird interessant sein, ob die neue Freiheit schon auf Schalke und beim VfL Bochum gilt, deren Heimspiele kurz davor ausgetragen werden.

Mit der für Ende März erwarteten Neufassung der Corona-Schutzverordnung, die u.a. eine Vollauslastung der Fußballstadien zulassen soll, wird Borussia Dortmund die Dauerkarten für die dann noch anstehenden vier Heimspiele der Saison 2021/22 aktivieren.



ℹ️ https://t.co/D8KzqSnPZh — Borussia Dortmund (@BVB) March 2, 2022

Weitere Informationen: Hier geht es zum Kartenverkauf des VfL Bochum

Weitere Informationen: Hier geht es zum Kartenverkauf des FC Schalke 04

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04