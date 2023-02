Schalke: Danny Latza erneut verletzt – Kapitän verpasst Bochum-Derby

Gelsenkirchen. Danny Latza wird Schalke zumindest für das Bochum-Spiel fehlen. Aber es gibt auch gute Nachrichten vom Trainingsplatz.

Im Straßenbahn-Derby beim VfL Bochum muss der FC Schalke 04 auf Mittelfeldspieler Danny Latza verzichten. Der 33 Jahre alte S04-Kapitän hat sich eine muskuläre Verletzung zugezogen und wird am Samstag (15.30 Uhr/Sky) im Ruhrstadion nicht zur Verfügung stehen. „Wie schwer die Verletzung ist, müssen wir schauen“, sagt Lizenzspielerchef Gerald Asamoah. Auch für das Spiel gegen Borussia Dortmund am nächsten Samstag (18.30 Uhr/Sky) ist Latza fraglich.

Am Dienstag mussten im Training auch die drei Schlüsselspieler Alex Kral (24), Tom Krauß (21) und Moritz Jenz (23) passen – allerdings aus Vorsichtsgründen. Das Trio ist leicht angeschlagen und arbeitete individuell in der Halle. Schon am Mittwoch sollen sie wieder normal mit der Mannschaft trainieren, gegen den VfL werden sie demnach wieder auflaufen können. Ein Fragezeichen steht weiter hinter Simon Terodde, der auch am Dienstag erkrankt fehlte.

Schalke: Kozuki und Brunner fit für Bochum

Gute Nachrichten gibt es vom zuletzt verletzten Soichiro Kozuki (22). Nach überstandenen Knöchelproblemen kann der japanische Offensivspieler die Trainingsintensität weiter steigern. „Wir gehen davon aus, dass es bis Samstag reicht“, verrät Asamoah. Ebenfalls wieder zur Verfügung wird wohl auch Cedric Brunner (28) stehen. Der Rechtsverteidiger trainierte nach seinem Nasenbeinbruch am Dienstag erstmals mit spezieller Schutzmaske. Für das Bochum-Spiel ist er für Asamoah sofort wieder eine Startelf-Option. Vor allem die Erfahrung des Schweizers würde den Schalkern guttun, ist der Lizenzspielerchef sicher.

Denn klar ist: Leicht wird es für Schalke im Duell gegen den Revier-Nachbarn nicht. „Wir dürfen Bochum nicht unterschätzen“, warnt Asamoah. „Der VfL ist sehr heimstark und wenn wir dort nicht so auftreten wie in den vergangenen Wochen, wird es in Bochum sehr schwer für uns.“

