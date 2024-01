Schalke: Churlinov schon auf Schalke - Training am Montag?

Gelsenkirchen Darko Churlinov war am Sonntagabend schon beim FC Schalke 04 vor Ort und hat den ersten Teil seines Leistungstest absolviert.

Die Rückkehr von Darko Churlinov zum FC Schalke 04 steht unmittelbar bevor. Der Nordmazedonier war bereits am Sonntagabend auf dem Gelände der Knappen unterwegs und absolvierte im Profi-Leistungszentrum den ersten Teil seinen Leistungschecks. Am Montagmorgen folgt dann der zweite Teil mit dem Medizincheck im Medicos nahe der Arena auf Schalke. Am Nachmittag (14.30 Uhr) könnte er bereits erstmals mit der Mannschaft trainieren.

Dass der 23-Jährige gern zurück nach Schalke kehren wolle, war lange kein Geheimnis mehr. Schon während des Trainingslagers der Schalker in Portugal machte sein Berater klar: er will nur nach Gelsenkirchen. Am späten Samstagabend, nach der 0:2-Niederlage zu Hause gegen den Hamburger SV, dann die Einigung. Churlinov wird vom englischen Klub FC Burnley, wo er eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag steht, ausgliehen. Schalke sicherte sich auch eine Kaufoption für den Flügelspieler. Diese liegt nach Informationen dieser Redaktion zwischen zwei und drei Millionen Euro.

Churlinov stiegt mit dem FC Schalke 04 auf

Seine erste Zeit auf Schalke begann für Churlinov vor zwei Jahren, als man ihn vom VfB Stuttgart - ebenfalls auf Leihbasis - ins Ruhrgebiet holte. Er spielte sich auf Anhieb in die Herzen der Fans und war mit zwei Toren, sechs Vorlagen, aber vor allem seinen Leistungen für den Aufstieg mitverantwortlich. Damals wäre er gern bei Schalke gelieben, doch Stuttgart verkaufte ihn teuerer nach Burnley.

Ob Churlinov auf Anhieb eine echte Verstärkung für den FC Schalke ist, bleibt abzuwarten. Dem 23-Jährigen fehlt die Spielpraxis. Nachdem er sich in der Hinrunde vor allem von einer Sepsis erholen musste, kam er nur in der U23 von Burnley zum Einsatz. Nur ein Pflichtspiel absolvierte er in dieser Saison bislang - als nordmazedonischer Nationalspieler gegen Armenien. Aber auch in dieser Partie Mitte Oktober, die Nordmazedonien mit 3:1 gewann, stand er nur etwas länger als eine halbe Stunde auf dem Platz.

