Schalke: Christian Gross muss ohne Mark Uth planen

Gelsenkirchen. Schalke 04 muss auf unbestimmte Zeit ohne seinen Offensivspieler Mark Uth auskommen. Das gab das Bundesliga-Schlusslicht am Dienstag bekannt.

Mark Uth (29) wird dem FC Schalke 04 im Kampf um den Klassenerhalt vorerst fehlen. Der offensive Mittelfeldspieler laboriert an einer muskulären Verletzung am rechten Oberschenkel. Diese zog sich der Ex-Nationalspieler im Heimspiel gegen RB Leipzig zu. Bei der 0:3-Heimniederlage am vergangenen Samstag wurde Uth verletzungsbedingt nach 39 Minuten ausgwechselt.

Wie lange der 29-Jährige seiner Mannschaft fehlen wird, ist noch unklar. Das Auswärtsspiel am kommenden Samstag bei Union Berlin (18:30 Uhr, Sky) dürfte aber zu früh für Uth kommen. Mit einer ähnlichen Verletzung verpasste der Offensivspieler im Oktober zwei Meisterschaftsspiele. Vor dem Jahreswechsel verpasste er zwei weitere Partien aufgrund einer Gehirnerschütterung.

In der laufenden Saison blieb Uth wie viele seiner Kollegen auch deutlich unter seinen Möglichkeiten. In 16 Bundesligaspielen gelangen ihm nur zwei Tore und eine Torvorlage. Eine ernüchternde Bilanz.

Schalke: Gross holt Bentaleb nach Uth-Ausfall zurück

Den freien Platz im Schalke-Kader soll ab sofort Nabil Bentaleb auffüllen. Trainer Christian Gross hat auf den Ausfall von Uth reagiert und holt den bereits mehrmals suspendierten Mittelfeldspieler ins Team zurück. Das gaben die Königsblauen am Dienstag bekannt. Vor anderthalb Wochen hatte Gross noch erklärt, eine Begnadigung des Algeriers sei „kein Thema“. Jetzt, drei Pflichtspiele mit insgesamt nur einem Punkt und einem Tor später, hat der Trainer seine Meinung geändert. Die Entscheidung sei von der Mannschaft mitgetragen worden, erklärten die Königsblauen. (mh)