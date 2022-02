Schalke-Check: Kann Auswärtsschwäche den Aufstieg kosten?

Gelsenkirchen. Von den vergangenen acht Auswärts-Pflichtspielen gewann Schalke 04 nur eins. Kann diese Schwäche den Aufstieg kosten? Ein Faktencheck.

Als die Zweitliga-Saison gerade angefangen hatte und sich der ganze FC Schalke 04 noch an die neue Situation nach dem Abstieg gewöhnen musste, hatten die Königsblauen vor allem in den Heimspielen Schwierigkeiten, Auswärtsspiele fielen ihnen leichter, von den ersten fünf gewannen sie vier. Jetzt hat das letzte Saisondrittel begonnen und die Statistik hat sich gedreht. Schalke gewann von den letzten acht Auswärtspflichtspielen nur eins. Kann diese Schwäche den Aufstieg kosten? Ein Faktencheck.

Schalke-Bilanz: ein Sieg, drei Unentschieden, vier Niederlagen

Seit genau vier Monaten, seit dem DFB-Pokalspiel beim Drittligisten TSV 1860 München (0:1), schwächeln die Schalker auf den ersten Blick, wenn sie reisen. Lediglich der 5:0-Kantersieg bei Erzgebirge Aue fällt ein wenig aus der Reihe. Aber sonst? Drei Unentschieden, vier Niederlagen, 5:9 Tore. Eine Statistik, die für Ladehemmung spricht.

Trainer Dimitrios Grammozis fiel kein konkreter Grund ein, als ihn diese Zeitung nach dem 1:1 beim Karlsruher SC am Samstag auf diese Serie ansprach. Jede Mannschaft sei eben "top vorbereitet auf uns" und kein Gegner "schenkt uns irgendetwas" - das sagt der Trainer aber auch vor Heimspielen.

Schalke: Fulminanter 5:0-Sieg in Aue

Grammozis hätte in seiner Aussage etwas mutiger sein können, denn eine Auswärtsschwäche existiert nur auf dem Papier. Denn in der Auswärtstabelle ist Schalke Fünfter. Das 5:0 in Aue war fulminant. Und zwei der drei Unentschieden fühlten sich an wie Siege - beim 1:1 in Bremen kassierte Schalke den Ausgleich in der neunten Minute der Nachspielzeit durch einen unberechtigten Elfmeter, wie selbst der DFB zugab. Und beim 1:1 in Hamburg waren die Schalker die klar überlegene Mannschaft, vergaben aber etliche erstklassige Chancen. Und auch beim 1:1 in Karlsruhe hätte Schalke gewinnen können. Marvin Pieringer hatte den Sieg in der Nachspielzeit auf dem Fuß. Beim 0:1 in Heidenheim fiel das entscheidende Tor in der 90. Minute, da war S04 einem Unentschieden nah.

Es ist nicht eine Auswärtsschwäche, die Schalke bangen lässt. Das hat andere Gründe - zum Beispiel die fehlende Konstanz in den Leistungen. Noch nie ist es den Schalkern gelungen, über einen Zeitraum von mindestens vier Wochen zu überzeugen. Daran sollte Grammozis eher arbeiten als an Abläufen vor Auswärtsspielen.