Schalke-Check: Ist Atalanta Bergamo an Harit interessiert?

Gelsenkirchen. Interessantes Gerücht aus Italien: Atalanta Bergamo soll an Schalkes Spielmacher Amine Harit interessiert sein. Was ist dran? Ein Faktencheck.

Was für Schlagzeilen in Italien so kurz vor dem Pflichtspielstart in Deutschland: Laut Informationen von "Sky Italia" und des Transfer-Experten Gianluca Di Marzio interessiert sich Champions-League-Teilnehmer Atalanta Bergamo für Spielmacher Amine Harit (23) vom FC Schalke 04. Als mögliche Ablösesumme werden 20 bis 25 Millionen Euro genannt. Ist da was dran? Hier ist unser Faktencheck.