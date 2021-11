Schalke-Check: David Wagner und Dimitrios Grammozis - ist die Situation ähnlich?

Gelsenkirchen. Schalke 04 hält an Trainer Dimitrios Grammozis fest. Ist der Vergleich vieler Fans mit der Situation um David Wagner 2020 zulässig? Ein Check.

Schonen wird Trainer Dimitrios Grammozis die Profis des FC Schalke 04 in der Länderspielpause nicht. Frei gibt es nur am Wochenende, sonst wird jeden Tag trainiert, teilweise auch zweimal. Dass Grammozis es ist, der diese Einheiten leiten darf, ist nach dem 2:4 gegen Darmstadt am Sonntag, der dritten Pflichtspiel-Niederlage in Folge, nicht mehr selbstverständlich. Doch die sportliche Leitung um Vorstand Peter Knäbel und Sportdirektor Rouven Schröder setzt auf Kontinuität, der Aufsichtsrat unterstützt diesen Kurs.