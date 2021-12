Schales Can Bozdoğan hat sein erstes Tor in der Süper Lig erzielt.

FC Schalke 04 Schalke: Can Bozdoğan erzielt sein erstes Tor in Süper Lig

Istanbul. Can Bozdoğan, den Schalke 04 an Beşiktaş Istanbul ausgeliehen hat, kommt in der Süper Lig zu seinem zweiten Startelf-Einsatz. Er spielt durch.

Premiere für Can Bozdoğan: Der 20-jährige Mittelfeld-Mann, den Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 an Beşiktaş Istanbul ausgeliehen hat, steht nun auch als Torschütze in der Statistik der Süper Lig. Er traf am Freitagabend beim 1:1 im Derby bei Kasımpaşa Istanbul für den türkischen Meister und Pokalsieger.

Can Bozdoğan, der bei den Königsblauen noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 besitzt, stand zum zweiten Mal in der Beşiktaş-Startelf und spielte zum ersten Mal 90 Minuten durch. Das Tor zur 1:0-Führung für den Tabellenneunten gelang Can Bozdoğan in der zwölften Minute, als er mit einem Distanzschuss erfolgreich war. Acht Minuten vor dem Ende aber schaffte Umut Bozok für den Tabellenvorletzten Kasımpaşa Istanbul, bei dem Schalkes ehemaliger Keeper Erdem Canpolat nicht über die Reservisten-Rolle hinauskommt, den Treffer zum 1:1-Endstand.

Beşiktaş-Trainer Sergen Yalçın ist traurig

Nach dem Schlusspfiff herrschte bei Beşiktaş Istanbul, das nun bei sechs Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen in der Süper Lig steht, Enttäuschung. „In der ersten Hälfte haben wir das Spiel unter Kontrolle gehalten, aber trotz mehrerer Chancen nur ein Tor erzielt“, sagte der 48-jährige Trainer Sergen Yalçın, der die Black Eagles in der vergangenen Saison nach 1989/90 und 2008/09 zum dritten Double der Vereinsgeschichte geführt hatte. „In der zweiten Hälfte lief es nicht so wie geplant. Wir sind traurig, hier zwei Punkte liegen gelassen zu haben.“

An der Tabellenspitze der Süper Lig zieht Trabzonspor weiterhin einsam seine Kreise und hat nach seinem 2:0-Erfolg über Adana Demirspor nun 39 Punkte aus 15 Spielen. Der Tabellenzweite Konyaspor, der erst am Montag (18 Uhr) gegen Yeni Malatyaspor antreten wird, kommt nach 14 Partien auf 26 Zähler – wie auch der Tabellendritte Hatayspor Antakya, der am Sonntag (14 Uhr) Basaksehir FK empfangen wird. Dort steht der Gelsenkirchener und ehemalige Schalker Ahmed Kutucu unter Vertrag. (AHa)

