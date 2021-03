Schalke: Büskens und Cinel leiten Training der Profis

Mike Büskens leitet an diesem Montag das Training der Schalke-Profis.

Gelsenkirchen. Am Montag leiten Eurofighter Mike Büskens und Co-Trainer Onur Cinel das Training der Schalke-Profis. Nähere Infos gab es noch nicht.

Das Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 hat ein neues Trainer-Duo - zumindest für diesen Montag. Am Nachmittag leiten Eurofighter Mike Büskens und Onur Cinel das Training. Zunächst hatte alles darauf hingedeutet, dass U23-Trainer Torsten Fröhling mindestens für einen Tag übernimmt.

Am Sonntag hatten sich die Schalker von Trainer Christian Gross und Co-Trainer Rainer Widmayer getrennt. Das Training der Profis war abgesagt worden, in einer ersten Mitteilung hieß es, die Athletiktrainer würden sich am Montag um die Profis kümmern. Nun gab es bei den Verantwortlichen aber doch ein Umdenken.

Eurofighter Mike Büskens (52) hatte am Sonntag noch mehrfach abgelehnt, Gross' Nachfolge anzutreten. Büskens half bei beiden Rettungsmissionen von Huub Stevens (April 2019, Dezember 2020) als Co-Trainer aus. Danach war Büskens Teil des Kaderplaner-Teams geworden und hatte Gefallen an der Aufgabe gefunden, die kommende Saison und den Neuaufbau außerhalb des Rasen mitzugestalten. Am Montag ließ sich Büskens dann von den noch verbliebenen Verantwortlichen offenbar doch überreden. Aussagen des Aufsichtsrats oder von Interims-Sportchef Peter Knäbel gab es nicht.

Als Assistent steht Büskens Onur Cinel zur Seite. Der 35-Jährige arbeitete lange als Assistent von U19-Trainer Norbert Elgert (2014 bis 2017), war Cheftrainer der U23 (2017/2018) und erwarb dann die Fußballlehrer-Lizenz. Seit Juli 2020 war er für die U17 zuständig, bevor er im Oktober von Manuel Baum zu den Profis geholt wurde. Auch unter Ex-Trainer Christian Gross blieb Baum im Trainerteam.

