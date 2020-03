Schalke: Büskens nach Gehaltsverzicht mit emotionalen Worten

Gelsenkirchen. Die Schalke-Profis verzichten in der Corona-Krise auf Teile ihres Gehalts. Klub-Legende Büskens reagiert darauf mit emotionalen Worten.

Der langjährige Schalke-Profi Mike Büskens hat den Gehaltsverzicht der Profimannschaft gelobt. Auch er verzichtet in Zeiten der Corona-Krise auf einen Teil des Geldes, das ihm als Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten des Klubs zusteht.

„Vernünftiges Zeichen von Mannschaft, Staff, Vorstandsebene und vielen Mitarbeitern, in dieser schwierigen Zeit auf einen Teil des Gehalts zu verzichten“, schrieb er bei "Instagram" und führte aus: „Ich habe so viele emotionale Momente mit diesem Verein erlebt, die ich nie vergessen werde und die ich woanders nie erlebt hätte. Mein Gehalt kam immer pünktlich, ich wurde auch besser bezahlt als in meinem erlernten Beruf als Koch und so ist es jetzt an der Zeit etwas zurückzugeben. Deshalb war es für mich selbstverständlich auch auf einen Teil des Lohns zu verzichten.“

Mike Büskens über Gehaltsverzicht: „Alle würden diesen Schritt gehen“

Büskens hofft, dass diese Gehaltseinsparungen, die nach Informationen dieser Redaktion auf rund zehn Millionen Euro zu beziffern sind, zum Erhalt aller rund 600 Arbeitsplätze bei Schalke 04 beitragen. „Viele mir bekannte Angestellte beim geilsten Club der Welt lieben und leben diesen Club schon seit Kindesbeinen und ich glaube, alle würden auch diesen Schritt gehen“, macht der 52-Jährige klar.

Trotzdem weiß der Uefa-Cup-Sieger von 1997, dass sich nicht alle Angestellten des Vereins leisten können, auf einen Teil ihres monatlichen Einkommens zu verzichten. „Fixkosten laufen weiter, Einkommen ist geringer und sie sind auf diesen Job angewiesen. Ich werde mir trotzdem noch meine geliebte Milka kaufen können und freue mich auf den Tag, wenn ich alle wieder auf dem Vereinsgelände sehe und unbeschwert mit ihnen quatschen kann.“

Zwischen 1992 und 2005 absolvierte Büskens insgesamt 302 Pflichtspiele für die Profis der Königsblauen. Dabei gelangen ihm 17 Tore. Nach seiner Karriere arbeitete er zunächst als Jugendtrainer auf Schalke, bevor er 2008 und 2009 jeweils als Interimstrainer eingesetzt worden ist. Nachdem er zwischenzeitlich auch als Berater und Co-Trainer des Klubs gearbeitet hatte, wird er seit Oktober 2019 als Koordinator für verliehene Spieler und internationale Aktivitäten eingesetzt.