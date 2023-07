Schalke-Boom nach Abstieg: Mitgliederzahlen steigen

Schalke-News aus dem Trainingslager: So lief Tag eins in Mittersill

Essen. Trotz des Abstiegs bleibt die Euphorie bei den Fans von Schalke 04 ungebrochen. Der Verein verzeichnet reichlich neue Mitglieder.

Dass sich der FC Schalke 04 auf seine Fans verlassen kann, ist nun wahrlich keine Neuigkeit mehr. Nach dem erneuten Abstieg in die Zweitklassigkeit hielten die Anhänger dem Klub die Treue und zeigten ihre Euphorie nicht zuletzt dadurch, in Scharen beim Trainingsauftakt gewesen zu sein und rasend schnell 40.000 Dauerkarten zu kaufen. Die zweite Bundesliga wird voll und ganz angenommen - daran trägt auch sicher die gute Rückrunde unter Trainer Thomas Reis bei.

Auch nach der Mitgliederversammlung gab es reichlich neue Mitglieds-Anträge

Und das ist nicht alles: Seit dem Abstieg erfahren die Königsblauen auch einen ordentlichen Anstieg der eigenen Mitgliederzahlen. Nach Informationen dieser Redaktion sind 4000 in den letzten sechs Wochen hinzugekommen, von 170.000 stieg die Mitgliederzahl dementsprechend auf rund 174.000. Nach der Mitgliederversammlung am 17. Juni verzeichnete der Klub noch einmal 2000 neue Anträge - ein beeindruckender Wert.

Gegenwärtig bereiten sich die Schalke-Profis im Trainingslager im österreichischen Mittersill vor, um der Vorleistung der Fans in der kommenden Saison auch Taten folgen lassen zu können. Bis zum Saisonstart beim Hamburger SV sind es nur noch zweieinhalb Wochen - die beiden Traditionsklubs bestreiten das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga. Der Heimbereich ist ausverkauft, auch die 5400 Gäste-Karten wird Schalke wohl problemlos absetzen.

Schalke testet gegen FC Kopenhagen

An diesem Dienstagabend wird es derweil das erste Mal richtig ernst, denn die Schalker testen in Kufstein gegen den dänischen Spitzenklub FC Kopenhagen. Dort kommt es dann auch zum Wiedersehen mit Ex-Profi Jordan Larsson, der Schalke in Richtung dänische Hauptstadt verlassen hatte. Am Samstag geht es dann noch gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze.

Schalke in Mittersill: Mehr News und Hintergründe

