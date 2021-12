Schalke bleibt auch in der 2. Liga ein Zuschauermagnet - die Zahlen

Gelsenkirchen. Kein Klub lockte in der 2. Bundesliga in dieser Saison mehr Fans ins Stadion als Schalke 04. Mehr als 30.000 kommen im Schnitt - trotz Corona.

Der FC Schalke 04 ist der Zuschauerkrösus der 2. Bundesliga. Trotz der Corona-Einschränkungen besuchten 282.614 Fans die insgesamt neun Heimspiele der bisherigen Saison – mehr Zuschauer hat kein Team der Liga in ihr Stadion gelockt. Und auch, was die durchschnittliche Zuschauerzahl angeht, ist Schalke top: 31.402 Anhänger kamen im Schnitt pro Heimspiel in die Arena.

Dreimal fanden in der laufenden Spielzeit bereits über 40.000 Fans den Weg ins Schalker Stadion. Am besten besucht war das Heimspiel gegen Dynamo Dresden Ende Oktober mit 54.262 Zuschauern. Zuletzt allerdings durften aufgrund von Corona-Schutzmaßnahmen nur noch 15.000 Fans in die Arena, zu Beginn der Rückrunde stehen sogar wieder Geisterspiele an.

Bei Spielen vor leeren Rängen entgeht den Schalkern bei jedem Heimspiel ein großer Einnahmeposten – das allerdings haben die Gelsenkirchener schon vor Saisonbeginn einkalkuliert. „Wir haben Corona-Auswirkungen eingeplant“, sagte Finanzvorständin Christina Rühl-Hamers zuletzt. Für die komplette Spielzeit hat Schalke aufgrund der Corona-Lage mit 50 Prozent weniger Zuschauer-Einnahmen gerechnet als in einem Zweitligaszenario ohne Pandemie. Einen „Risikoabschlag“ nannte Rühl-Hamers das. (fs)

So viele Zuschauer kamen in der Saison 2021/22 bislang in die Schalker Arena

Schalke 04 – HSV (23.07.): 19.700 Zuschauer

Schalke 04 – Erzgebirge Aue (18.08.): 20.768 Zuschauer

Schalke 04 – Fortuna Düsseldorf (28.08.): 25.000 Zuschauer

Schalke 04 – Karlsruher SC (17.09.): 25.000 Zuschauer

Schalke 04 – FC Ingolstadt (03.10.): 26.546 Zuschauer

Schalke 04 – Dynamo Dresden (23.10.): 54.526 Zuschauer

Schalke 04 – Darmstadt 98 (07.11.): 51.327 Zuschauer

Schalke 04 – SV Sandhausen (27.11.): 46.319 Zuschauer

Schalke 04 – 1. FC Nürnberg (10.12.): 15.000 Zuschauer

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04