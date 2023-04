Schalke: Bitterer Rückschlag in Hoffenheim wirft unangenehme Fragen auf

Sinsheim. Mit 0:2 (0:1) verlor der FC Schalke 04 in Hoffenheim, ergab sich in der ersten Halbzeit fast wehrlos. Das wirft Fragen auf. Ein Kommentar.

Es ist nicht neu, dass Thomas Reis ein ehrlicher Trainer ist, dass er sich nach bitteren Niederlagen nicht hinter jahrzehntelang eingeübten Floskeln versteckt, sondern auch seine eigene Mannschaft, teilweise sogar einzelne Spieler, heftig kritisiert. So wie am Ostersonntag nach dem 0:2 in Hoffenheim. Schalke ist wieder Letzter – war im März die Hoffnung auf das Wunder Klassenerhalt groß, so ist diese nun wieder ganz verschwunden. Die Niederlage wirft unangenehme Fragen auf.