Schalke bestreitet beide Spiele in Hamburg am Samstagabend

Gelsenkirchen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Zweitliga-Spieltage 16 bis 21 zeitgenau angesetzt. Schalke bestreitet drei Spiele am Samstagabend.

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) und die Rechte-Inhaber unter den TV-Sendern betrachten den FC Schalke 04 offenbar auch nach dem ersten Saisondrittel als eins der größten Zugpferde in der 2. Bundesliga. Am Donnerstagmittag setzte die DFL die Spieltage 16 bis 21 zeitgenau an. Die Königsblauen bestreiten an drei dieser sechs Spieltage das Top-Spiel am Samstagabend ab 20.30 Uhr.

Schalke beginnt Zweitliga-Rückrunde am 18. Dezember

Darunter sind beide Auftritte der Königsblauen in Hamburg im Dezember. Am Samstag, 4. Dezember, tritt Schalke beim aktuellen Spitzenreiter FC St. Pauli an. Zwei Wochen später steigt das Rückspiel beim Hamburger SV. Zum Liga-Auftakt hatte S04 das Duell gegen den HSV mit 1:3 verloren.

Das dritte Top-Spiel ist der Auftritt der Schalke am Samstag, 22. Januar, um 20.30 Uhr beim Abstiegskandidaten Erzgebirge Aue. Mitten im Winter sind Schnee und erhebliche Minustemperaturen zu erwarten.

Alle neu angesetzten Schalke-Spiele in der Übersicht

16. Spieltag / Samstag, 4. Dezember, 20.30 Uhr: FC St. Pauli - FC Schalke 04 (live Sport 1 und Sky)

17. Spieltag / Freitag, 10. Dezember, 18.30 Uhr: FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg (live Sky)

18. Spieltag / Samstag, 18. Dezember, 20.30 Uhr: Hamburger SV - FC Schalke 04 (live Sport 1 und Sky)

19. Spieltag / Sonntag, 16. Januar, 13.30 Uhr: FC Schalke 04 - Holstein Kiel (live Sky)

20. Spieltag / Samstag, 22. Januar, 20.30 Uhr: Erzgebirge Aue - FC Schalke 04 (live Sport 1 und Sky)

21. Spieltag / Samstag, 5. Februar, 13.30 Uhr: FC Schalke 04 - Jahn Regensburg (live Sky)

