Hamza Mendyl arbeitet im Schalker Trainingslager in Mittersill mit dem Ball.

FC Schalke 04 Schalke bestätigt: Hamza Mendyl vor Wechsel in die Türkei

Gelsenkirchen. Schalke 04 hat wohl einen Abnehmer für Hamza Mendyl gefunden. Der Marokkaner steht vor einem Wechsel in die erste türkische Liga.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 könnte schon bald einen weiteren Spieler abgeben, der sportlich längst keine Rolle mehr spielt. Linksverteidiger Hamza Mendyl (23) steht kurz vor einem Wechsel zum türkischen Erstligisten Gaziantep FK. Der Marokkaner hält sich aktuell in der Türkei auf, um Gespräche mit seinem potentiellen neuen Verein zu führen. Das bestätigte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder in der Halbzeit des Zweitliga-Spiels gegen den HSV. "Hamza ist in der Türkei. Unterschrieben ist noch nichts. Es ist aber auf einem guten Weg", erklärte Schröder im Sky-Interview.

Hamza Mendyl unterschrieb auf Schalke Fünfjahresvertrag

Mendyl steht bei den Königsblauen bis zum Sommer 2023 unter Vertrag, eine sportliche Zukunft hat er in Gelsenkirchen aber nicht. In der vergangenen Saison spielte er unter keinem S04-Trainer eine Rolle, auch der aktuelle Cheftrainer Dimitrios Grammozis setzt nicht mehr auf den Marokkaner, der 2018 für sechs Millionen Euro vom OSC Lille nach Schalke wechselte und einen Fünfjahresvertrag unterzeichnete. Die hohen Erwartungen konnte der schnelle Außenverteidiger zu keinem Zeitpunkt erfüllen. Nun könnte dieses Missverständnis bald beendet sein. (fs)

