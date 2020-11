Schalke bestätigt: Frederik Rönnow wegen Corona in Isolation

Wenn die Nationalmannschaft Dänemarks heute Abend (19.30 Uhr) ihr Testspiel gegen Schweden bestreitet, wird Frederik Rönnow, der Torwart des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04, nur vorm Fernseher sitzen. „Nachdem zwei Mitglieder der dänischen Delegation (ein Feldspieler und ein Betreuer) positiv auf Covid-19 getestet worden sind“, teilen die Königsblauen mit, „befindet sich Frederik Rönnow vorsorglich in Isolation und kann nicht am Freundschaftsspiel gegen Schweden teilnehmen.“

Der betroffene Spieler ist der 24-jährige Robert Skov von der TSG 1899 Hoffenheim. Fehlen werden gegen Schweden nun einige Spieler, die in einem engeren Kontakt zu dem infizierten Duo gestanden haben. Und zu denen zählt auch der siebenmalige Nationalkeeper Frederik Rönnow.

„Wir gehen davon aus, dass die Infektion nicht im Trainingslager in Helsingør entstanden ist, und wir haben sie früh festgestellt, so dass wir frühzeitig eingreifen konnten“, wird Nationalmannschaftsarzt Morten Boesen auf der Seite des dänischen Fußball-Verbandes zitiert. „Alle anderen Tests waren bereits negativ, aber wir werden erneut testen.“

Schalke-Legende Ebbe Sand vertritt im Testspiel den dänischen Nationaltrainer

Her er de 20 spillere til aftenens kamp mod Sverige 🔛



Simon Kjær og Daniel Wass står begge over, som det har været planen hele tiden, og møder ind i lejren i morgen.

Kampen kan ses fra klokken 19.30 på Kanal 5 eller Dplay.#ForDanmark 🇩🇰 pic.twitter.com/VcWTVlRy4m — Fodboldlandsholdene 🇩🇰 (@dbulandshold) November 11, 2020

Neben dem Rönnow werden der dänischen Nationalmannschaft unter anderem auch Cheftrainer Kasper Hjulmand, der übrigens vom Schalker Publikumsliebling Ebbe Sand vertreten wird, und Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen fehlen.

In der Nations League treffen die Dänen – dann vielleicht auch wieder mit Frederik Rönnow und anderen – am 15. November (Sonntag, 20.45 Uhr) auf Island und gastieren am kommenden Mittwoch (18. November, 20.45 Uhr) in Belgien, also beim Tabellenführer der Gruppe 2 der Liga A, der nach vier Spielen neun Punkte und somit zwei mehr hat als die Dänen hat, die punktgleich mit den drittplatzierten Engländern sind. Island steht mit null Zählern am Tabellenende. (AHa)