Schalke: Berater Backs sagt, warum Nübel nach München geht

Gelsenkirchen. „Wer sagt denn, dass Alex in zwei Jahren nicht das Level von Manuel Neuer erreichen kann?“, fragt Stefan Backs, der Berater des Schalke-Torwarts.

Dieses Thema ist in den deutschen Fußball-Nachrichten genauso stabil wie das Coronavirus in den Welt-Nachrichten: der Wechsel von Alexander Nübel nach dieser Saison vom FC Schalke 04 zum FC Bayern München. Für die Kritik, die ständig auf seinen Klienten einprasselt und die er beinahe unverschämt nennt, hat Nübels Berater Stefan Backs kein Verständnis. „Alex hat für seinen Wechsel zum FC Bayern gute Gründe“, sagt der 55-Jährige im Gespräch mit fussball.news.

„Alex weiß genau, warum er diesen Schritt jetzt geht“, erklärt Backs und versucht zu schildern, warum sich der 23-Jährige so entschieden hat. Und zwar so: „Alex kam als dritter Torhüter vom SC Paderborn zu Schalke 04. Dort war Ralf Fährmann die unumstrittene Nummer eins. Alex hat sich, obwohl er zuvor keine Spielpraxis in der Bundesliga besessen hatte, am Ende trotzdem bei Schalke durchgesetzt.“ Deshalb erwartet Backs, Nübel nicht voreilig abzuschreiben, auch wenn dessen Konkurrent an der Isar Manuel Neuer sein wird, der ja offensichtlich beim FC Bayern München um einen Vier-Jahres-Vertrag pokert (2021 bis 2025).

Stefan Backs: „Alex Nübel möchte das Niveau von Manuel Neuer erreichen“

„Die Zukunft von Alexander Nübel bei Bayern München kann noch keiner seriös vorhersagen. Wer sagt denn, dass Alex in zwei Jahren nicht das Level von Manuel Neuer erreichen kann?“, fragt Backs. Der Berater erklärt, dass Nübel gerne mit Neuer, einem seiner Vorbilder, gemeinsam trainieren und von diesem noch viele Dinge in Sachen Torwartspiel lernen wolle.

Backs spricht auch davon, dass Nübel und der fast elf Jahre ältere Neuer (34), der den FC Schalke 04 im Jahr 2011 Richtung München verlassen hat, ähnliche Spielertypen seien. „Alex ist stark am Ball, will immer anspielbereit sein. Hier möchte er eines Tages das Niveau von Neuer erreichen“, erklärt der Nübel-Berater im Gespräch mit fussball.news. Aber löst der Noch-Schalker den Nationaltorwart beim FC Bayern auch wirklich irgendwann ab? „Das kann man nicht vorhersehen“, antwortet Stefan Backs. „Aber wenn Alex nicht der Meinung wäre, er könne es bei Bayern packen, wäre er den Schritt nicht gegangen.“ (AHa)