Schalke beim 1. FC Heidenheim live im TV und Live-Stream: Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Der FC Schalke 04 hat sein Quartier dieser Tage in Süddeutschland aufgeschlagen – mehrere hundert Kilometer vom heimischen Berger Feld in Gelsenkirchen entfernt. Denn nach dem bitteren Aus im DFB-Pokal bei 1860 München (0:1) geht es für die Schalke schon am Freitag beim 1. FC Heidenheim weiter. Trainiert wurde zwischen beiden Spielen auf der Anlage der Spielvereinigung Unterhaching.

Ziel des Ganzen: Ohne große Reisestrapazen fit für das Spiel in Heidenheim zu sein. Für die Schalker essenziell. Denn nur mit einem Auswärtssieg kann der Bundesliga-Absteiger sich weiter in der Spitzengruppe der 2. Liga festsetzen. Trainer Grammozis wird dafür wohl seine Startelf umbauen.

Doch wo wird das Spiel zwischen Heidenheim und dem FC Schalke 04 an diesem Freitag live übertragen? In diesem Artikel geben wir einen Überblick.

Schalke 04 beim 1. FC Heidenheim: Anstoß, Datum, Ort

Begegnung: 1. FC Heidenheim gegen FC Schalke 04

1. FC Heidenheim gegen FC Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Datum: 29. Oktober 2021

29. Oktober 2021 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Voith-Arena, Heidenheim an der Brenz

Schalke beim 1. FC Heidenheim live im TV sehen: So wird das Spiel übertragen

Vor jedem Spieltag stellen sich die Fans die gleichen Fragen: Wo wird das Spiel meines Lieblingsteams übertragen? Champions League, Europa League, Conference League, Bundesliga, 2. Bundesliga, DFB-Pokal – die Rechte-Situation ist inzwischen bei allen Wettbewerben verschieden. Nicht leicht, da den Überblick zu behalten.

Was die 2. Bundesliga angeht, ist es allerdings relativ simpel. Denn der Pay-TV-Sender Sky hat alle Zweitligaspiele live im Programm, egal zu welcher Anstoßzeit. Heißt: Auch Heidenheim gegen Schalke wird an diesem Freitag live im TV bei Sky zu sehen sein. Im Free-TV wird das Spiel nicht übertragen. Der Sender Sport1 zeigt im Free-TV lediglich das Samstagsspiel mit der Anstoßzeit 20.30 Uhr - in dieser Woche also Hamburger SV gegen Holstein Kiel.

Heidenheim gegen Schalke live bei Sky sehen:

Sender: Sky Sport Bundesliga 2 HD

Sky Sport Bundesliga 2 HD Kommentator: Hannes Herrmann

Beginn der Übertragung bei ist bereits um 18.00 Uhr – also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff in Heidenheim. Neben der Option, das Spiel der Schalker im Einzelspiel zu schauen, haben Sie auch die Möglichkeit, Heidenheim – Schalke und Darmstadt – Nürnberg in der Konferenz zu schauen. Möglich ist das auf dem Sender Sky Bundesliga 1 HD.

Schalke beim 1. FC Heidenheim im Live-Stream sehen: So geht’s

Beim Pay-TV-Anbieter Sky haben Fans zudem die Option, das Spiel zwischen Heidenheim und Schalke im Live-Stream zu sehen. So können Abonnenten des Bundesliga-Pakets per Sky-Go ganz bequem auch auf ihren mobilen Geräten schauen. Alles, was Sie dazu benötigen, ist die Sky-Go-App, die kostenlos in allen gängigen Stores zum Download bereitsteht (zum Beispiel Apple-Store, Google-Play-Store).

Nicht Abonnenten können das Spiel zwischen Heidenheim und Schalke mit dem Sky-Ticket schauen. Preise und Angebote entnehmen Sie am besten der Sky-Homepage. (rha)

