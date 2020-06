Schalke bei Union Berlin im live im TV und Live-Stream sehen

Alexander Nübel und sein FC Schalke 04 treffen am Sonntag in der Bundesliga auf Union Berlin.

Gelsenkirchen. Am 30. Spieltag der Bundesliga muss Schalke bei Union Berlin ran. Wir erklären, wie Sie das Spiel im TV und Live-Stream sehen können.

Der FC Schalke 04 steckt nach der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen immer tiefer in der Krise. Seit nun elf Spielen hat die Mannschaft von Trainer David Wagner in der Bundesliga nicht gewonnen – so lange wie seit 1997 nicht mehr.

Am 30. Spieltag müssen die Schalker bei Union Berlin an der Alten Försterei ran. Anstoß der Partie ist am Sonntag um 15.30 Uhr.

Mehr News und Hintergründe zu Schalke 04:

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie die Partie der Schalker bei Union Berlin am Sonntag live im TV und Live-Stream übertragen wird. Darüber hinaus informieren wir Sie über die Aufstellungen beider Teams und informieren über Anlaufstellen für Live-Ticker.

Union Berlin gegen Schalke 04: Die Rahemendaten zum Bundesligaspiel

Begegnung: 1. FC Union Berlin gegen FC Schalke 04

Datum: Sonntag, 07.Juni, 15.30 Uhr

Ort: Stadion an der Alten Försterei

Form Union Berlin (letzte fünf Spiele): NNUNN

Form Schalke 04 (letzte fünf Spiele): UNNNN

Schalkes Daniel Caligiuri im Zweikampf mit Neven Subotic von Union Berlin Foto: firo

Schalke 04 bei Union Berlin heute live im TV sehen: So geht’s

Gute Nachrichten für alle Fans von Schalke 04 und dem 1. FC Union Berlin. Die Partie des 30. Bundesligaspieltag wird live im TV übertragen – allerdings nur im Pay-TV bei Sky.

Beginn der Übertragung ist bereits um 14.30, also eine Stunde vor dem Anstoß und wird auf dem Programm Sky Sport Bundesliga HD 1 übertragen.

Um das Spiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 live im TV bei Sky sehen zu können, müssen Sie allerdings Abonnent des Pay-TV-Anbieters sein. Denn die Begegnung wird nur von Kunden zu sehen sein, die das Bundesliga-Paket ihr eigen nennen können. Aktuell kostet das mindestens 24,99 Euro pro Monat. Genaue Konditionen entnehmen Sie am besten der Sky-Homepage.

Kommentator bei Union Berlin - Schalke 04: Wolff Fuss

Schalke bei Union Berlin heute im Live-Stream verfolgen

Wichtig und wieder fit: Schalkes Vizekapitän Benjamin Stambouli. Foto: FC Schalke 04

Als Alternative zur regulären Übertragung im TV bietet Sky seinen Kunden auch einen Live-Stream zu Union Berlin – Schalke 04 an. Für alle Sky-Abonnenten, die das Bundesliga-Paket abonniert haben, ist dieser Live-Stream kostenlos.

Abrufbar ist dieser mit Hilfe von Sky-Go. Bei Sky-Go bietet der Pay-TV-Anbieter seinen Kunden an, das komplette Programm auch im Live-Stream auf diversen mobilen Geräten zu schauen – egal ob Smartphone, Tablet oder Laptop.

Wie auch im regulären TV beginnt die Vorberichterstattung eine Stunde vor dem Anpfiff, um 14.30 Uhr.

Schalke bei Union Berlin heute mit dem Sky-Ticket im Live-Stream sehen

Enttäuschte und enttäuschende Schalker: Benito Raman (rechts) nach dem Spiel gegen Bremen mit Torwart Alexander Nübel und Torwart-Trainer Simon Henzler. Foto: Pool/firosportphoto

Neben der Möglichkeit, das Spiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 im Live-Stream bei Sky-Go zu sehen, bietet der Pay-TV-Anbieter aus Unterföhring bei München auch die Option an, die Begegnung mit dem Sky-Ticket zu sehen. Anders als bei Sky-Go ist Sky-Ticket monatlich kündbar. Auf ein langfristiges Abonnement wird hier also verzichtet.

A

ktuell bietet Sky das sogenannte End of the Season Ticket zum Kauf an. Für 39,99 Euro können so alle übrigens Spiele der Bundesliga geschaut werden, die Sky auch im Programm hat. Doch Achtung, das sind nicht alle, denn auch Amazon Prime und der Streamingdienst DAZN zeigen einige Partien der Bundesliga live.

Diese Spiele werden am 30. Spieltag live und exklusiv bei Sky übertragen:

RB Leipzig - SC Paderborn

Bayer Leverkusen - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - FSV Mainz 05

Fortuna Düsseldorf - TSG Hoffenheim

Borussia Dortmund - Hertha BSC

Union Berlin - Schalke 04

FC Augsburg - 1. FC Köln

Union Berlin gegen Schalke 04: Die Aufstellungen

Noch ist offen, wie Schalke und Union Berlin am Sonntag ins Spiel gehen. Fest steht nur, dass Weston McKennie nicht mit von der Partie sein wird. Der US-Amerikaner sah bei der 0:1-Niederlage gegen Werder Bremen seine 5. Gelbe Karte und fehlt gesperrt.

Wie genau die Teams auflaufen, wird rund eine Stunde vor dem Anpfiff veröffentlicht. Sobald die Aufstellungen vorliegen, finden Sie diese hier.

Union Berlin gegen Schalke 04: So sehen Sie die Highlights

Au Backe: Schalkes Jean-Clair Todibo patzte gegen Bremen. Foto: Marcel Kusch / dpa

Zeitnah nach dem Schlusspfiff können Sie zudem auf die Highlights der Partie Union Berlin - Schalke 04 zugreifen - etwa bei DAZN. Als Lizenzinhaber der Bundesliga darf der Streamingdienst die Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach dem Schlusspfiff online zur Verfügung stellen - so auch die besten Szenen von Union Berlin gegen Schalke 04.

Darauf zugreifen können allerdings nur Kunden des Streamingdienstes. Aktuell Kostet ein Monatspass bei DAZN 11,99 Euro. Dabei gibt es keine Mindestvertragslauftzeit und Sie können monatlich kündigen. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos. Als Alternative dazu bietet DAZN auch einen Jahrespass an. Dieser kostet 119,90 Euro.

Die besten Szenen des Sonntagsspiels zwischen Union und Schalke gibt es allerdings auch kostenlos im Free-TV zu sehen - allerdings erst ab 21.45 Uhr. Wie an jedem Wochenendspieltag zeigten die dritten Programme des öffentlich-rechtlichen Fernsehens (zum Beispiel WDR) um 21.45 Uhr die Sportschau mit den Highlights der Spiele vom Sonntag.

In dieser Woche werden dort die besten Szenen der folgenden Spiele gezeigt:

Werder Bremen gegen VfL Wolfsburg

Union Berlin gegen Schalke 04

FC Augsburg gegen 1. FC Köln

Union Berlin gegen Schalke 04 im Live-Ticker verfolgen

Jetzt heißt es aufzustehen: Schalkes Abwehrchef Salif Sané enttäuscht am Boden nach der 0:1-Niederlage gegen Bremen. Foto: Firo

Auch Fans von Schalke und Union, die nicht die Möglichkeit haben, die 90 Minuten live im TV oder Live-Stream zu verfolgen können während der Begegnung auf dem Laufenden bleiben. Mit zahlreichen Live-Tickern, die im Netz angeboten werden, werden Sie blitzschnell über alle Entwicklungen des Spiel informiert.

Auch wir von Funke Sport bieten einen solchen Live-Ticker auf unserer Seite an. Neben Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder Schiedsrichterentscheidungen werden Sie dort auch mit spannenden Fakten und Statistiken rund um beide Teams versorgt. Sie finden den Ticker hier.

Schalke 04, Spielplan: So geht es für Königsblau nach der Corona-Pause in der Bundesliga weiter