Schalke bei Hannover 96 im Live-Stream und TV sehen: Alles zur Übertragung der 2. Bundesliga

Stürmer Marius Bülter (mitte) traf für Schalke gegen Ingolstadt. Auch in Hannover hoffen die S04-Fans auf Tore vom Ex-Berliner.

Gelsenkirchen. Schalke 04 muss in der 2. Bundesliga bei Hannover 96 ran. Wir erklären, wo das Spiel am Freitag live im TV und Live-Stream zu ist.

Die Länderspielpause ist vorbei, der Ball rollt wieder – auch für den FC Schalke 04. Der Fußball-Zweitligist muss an diesem Freitag bei Hannover 96 ran. Ein Spiel, auf das schon viele Fans hinfiebern, denn neben dem sportlichen Reiz dürfen erstmals seit vielen Monaten wieder mehr als 25.000 Zuschauer in die Hannoveraner HDI-Arena. Mit rund 40.000 Zuschauern rechnen die Niedersachsen beim Heimspiel gegen die Schalker.

Auch zahlreiche S04-Fans werden in Hannover mit dabei sein. In der Hoffnung, einen weiteren Sieg der Königsblauen zu sehen. Nach schwachem Saisonstart konnten die Schalker zuletzt vier der letzten fünf Spiele gewinnen. In der Tabelle sind sie damit bis auf den vierten Rang vorgerückt.

Doch wo wird das Spiel zwischen Hannover 96 und Schalke 04 im Live-Stream und TV übertragen? In diesem Artikel klären wir Sie auf.

Schalke bei Hannover 96: Anstoß, Ort, Zuschauer, Datum

Begegnung: Hannover 96 – FC Schalke 04

Wettbewerb: 2. Bundesliga

Ort: HDI-Arena, Hannover

Zuschauer: 49.000 zugelassen

Datum: Freitag, 15.10.2021

Anstoß: 18.30 Uhr

Schalke bei Hannover 96 live im TV sehen: So wird das Spiel übertragen

Im Auswärtsspiel bei Hannover 96 kann Schalkes Stürmer Simon Terodde den ewigen Torrekord von Hannover-Legende Dieter Schatzschneider endgültig brechen, nachdem er den Rekord zuletzt schon einstellen konnte. Nur ein Tor braucht der 33-Jährige noch. Und das können Fans der Schalke möglicherweise live im TV verfolgen, denn das Spiel zwischen Hannover und Schalke wird am Freitag live und exklusiv bei Sky übertragen.

Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis Foto: Funke Foto Services

Wie schon in den vergangenen Jahren überträgt der Pay-TV-Sender alle Spiele der 2. Bundesliga live – einen Großteil sogar exklusiv. Einzig das Samstagsspiel mit der Anstoßzeit 20.30 Uhr wird im Free-TV bei Sport1 live gezeigt. Für alle anderen Partien benötigen Sie ein Pay-TV-Abo von Sky. Somit auch für Hannover 96 gegen Schalke.

Beginn der Übertragung ist am Freitag bereits eine halbe Stunde vor dem Anpfiff um 18.00 Uhr. Der Ball rollt dann ab 18.30 Uhr in der HDI-Arena.

Schalke bei Hannover 96 im Live-Stream sehen: So geht’s

Wie bereits erwähnt, wird das Spiel zwischen Hannover und Schalke am Freitag live bei Sky im Pay-TV übertragen. Sky-Kunden allerdings haben auch die Möglichkeit, die Zweitligapartie im Live-Stream zu sehen: Sky-Go ist hier die Lösung, denn dieser Service ist in allen Sky-Verträgen mit Bundesliga-Paket enthalten.

Schalkes Torjäger Simon Terodde. Foto: firo

Bei Sky-Go können parallel zur Übertragung im TV alle Inhalte auch in der Sky-Go-App im Live-Stream geschaut werden. Die App steht in allen gängigen Stores (zum Beispiel Apple-Store, Google-Play-Store) zum kostenlosen Download bereit.

Sky bietet sogar noch eine weitere Möglichkeit, das Spiel zwischen Hannover und Schalke im Live-Stream zu sehen: das Sky-Ticket. Hier können auch Nicht-Abonnenten einzelne Begegnungen schauen – kostenlos ist dieser Service allerdings nicht. Angebote und Preise entnehmen Sie am besten der Sky-Homepage. (rha)

