Schalke: Bei Bozdogan steht eine Leihe zur Diskussion

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 nimmt die Vorbereitung auf das Pokalspiel am Sonntag in Villingen auf. Wer im Training fehlte, wer neu dabei war.

Ralf Fährmann ist raus aus der Quarantäne: Die Nummer eins des FC Schalke 04 ist am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining der Königsblauen eingestiegen. Fährmann war am 19. Juli positiv auf das Coronavirus getestet worden, hat die Infektion aber offenbar gut überstanden. Bei der Trainingseinheit am Dienstag war er voll integriert. Trainer Dimitrios Grammozis muss nun entscheiden, ob er das Schalker Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim Oberligisten Villingen 08 dazu nutzt, um Fährmann wieder Wettkampfpraxis zu geben. Eingeplant ist er in dieser Saison als Nummer eins. Bei den ersten beiden Zweitligaspielen dieser Saison gegen den Hamburger SV (1:3) und bei Holstein Kiel (3:0) war er von Michael Langer gut vertreten worden.

