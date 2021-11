Schalke beginnt Top-Spiel-Wochen - jetzt wird es wichtig

Gelsenkirchen. Schalke 04 fegte den SV Sandhausen mit 5:2 vom Platz. Die wirklich schwierigen Aufgaben kommen aber erst jetzt. Simon Terodde ist verletzt.

All die Emotionen, die der kuriose, wilde Samstagnachmittag beim FC Schalke 04 ausgelöst hatte, ob es die Pfiffe zur Pause waren, der fulminante Zwischenspurt oder die Traumtore, die das 5:2 (0:0) über den SV Sandhausen brachten, rückten am Sonntag schon wieder ein wenig in den Hintergrund. Denn auf den großen Jubel folgte die Zweitliga-Realität.