Spielen bald gemeinsam in München: Schalke-Kapitän Alexander Nübel (links) und Manuel Neuer.

Doha/Essen. Mit süffisanten Worten reagierte Bayern-Torwart Manuel Neuer auf die Verpflichtung des Schalkers Alexander Nübel. Er nimmt den Wechsel gelassen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schalke: Bayern-Torwart Neuer watscht Nübel ab

Über ihren offiziellen Twitter-Account fasste die Medienabteilung des FC Bayern München das, was Torwart und Kapitän Manuel Neuer über die Verpflichtung von Schalke-Keeper Alexander Nübel gesagt hatte, so zusammen: "Es ist eine Entscheidung des Vereins hinsichtlich der Zukunft. Alexander Nübel ist ein top Torwart." Das ist eine sehr, sehr stark komprimierte Version dessen, was Neuer wirklich gesagt hatte.

Neuer spricht im Trainingslager über die Verpflichtung des Schalkers Im Trainingslager der Bayern in Doha nahm der Nationaltorwart am Montagmorgen auf einem feudalen Sessel Platz. Ein Sessel, der einem Thron so nahekam, dass es nicht gestört hätte, wenn Neuer einen Hermelinmantel getragen hätte. Und wie ein König saß einer besten deutschen Torhüter der Geschichte, der Weltmeister von 2014, dort und sprach über die ablösefreie Verpflichtung des Schalke-Torhüters. Und es waren nicht einfach nur Sätze, die Neuer loswurde. Genüsslich verteilte der 33-Jährige eine Watschn nach der anderen. Schalke-Kommentar Nübel auf die Schalke-Tribüne? Populismus ist fehl am Platz Ja, Neuer sagte, Nübel sei ein Top-Torwart. Aber der Satz ging noch weiter. Er sagte: "Er ist ein Top-Torwart, dem vielleicht irgendwann die Zukunft gehört. Für mich spielt das aber keine Rolle. Der Transfer ist unerheblich für meine Vertragsverlängerung." Die Formulierung "vielleicht irgendwann" - natürlich wahr, etwas despektierlich formuliert. Ob er sich damit begnügen würde, ein paar Spiele auch Nübel zu überlassen: „Ich bin Sportler, ich bin Profi. Ich will immer spielen. Ich bin kein Statist, sondern Protagonist." Schalke: Der Wechsel von Alexander Nübel und die Folgen

BVB-Torwart Bürki zu Nübel-Wechsel: "Neuer größter Torwart"

Nübel auf die Schalke-Tribüne? Populismus ist fehl am Platz Ob er seine Karriere bald beenden würde? "Es gibt keine Deadline für meine Karriere. Solange ich happy bin und die Voraussetzungen stimmen, spiele ich gerne." FC Schalke 04 Schalke 04 - Alle News rund um den Fußball-Bundesligsten Und die wohl größte Watschn kam auf die Frage, ob er an Nübels Stelle auch zum FC Bayern gewechselt wäre: "Ich kann mich nicht in ihn hineinversetzen. Aber ich wollte immer die Nummer 1 sein. Ich wollte immer spielen." Neuer lobt Bayern-Vertreter Ulreich Neuer sieht dem neuen Konkurrenten sehr gelassen entgegen. Er fand sogar lobende Worte für seinen aktuellen Vertreter Sven Ulreich, der seine Sache sehr gut gemacht habe, wenn er verletzt gewesen sei. Für den aktuellen Schalke-Torhüter sind Neuers Aussagen keine besonders gute Nachricht. Falls ihm Einsätze garantiert worden waren: Er muss erst einmal an dem Mann vorbei, der am Montagmorgen auf einem Sessel saß.