Schalke: Baum verdient eine Chance - aber Naldo ist der Star

Gelsenkirchen. Schalke hat einen neuen Trainer verpflichtet: Manuel Baum wird in der Fußball-Branche sehr geschätzt. Aber es gibt auch Risiken. Ein Kommentar.

Bei so vielen Meldungen, die an diesem Mittwoch vom FC Schalke 04 kommen, geht die Veröffentlichung der Halbjahreszahlen fast ein wenig unter. Und doch erklärt sie viel von dem, welche Personalentscheidungen Schalke gerade verkündet. 205 Millionen betragen die kurz- und langfristigen Verbindlichkeiten, gestiegen um rund sieben Millionen Euro in sechs Monaten. Große Sprünge sind nicht drin - keine Stars können kommen, und eben kein namhafter oder begehrter neuer Trainer wie Ralf Rangnick oder in früheren Zeiten mal Felix Magath oder Roberto di Matteo. Manuel Baum ist der neue Mann. Und er verdient eine faire Chance.