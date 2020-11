Schalke: Baum droht Profis mit Konsequenzen bei Ego-Touren

Gelsenkirchen. Schalke hat drei Spieler gefeuert - doch dabei muss es nicht bleiben. Das verkündete Trainer Manuel Baum zwei Tage vor dem Mönchengladbach-Spiel.

Am Dienstag hatte Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 hart durchgegriffen: Amine Harit und Nabil Bentaleb wurden suspendiert, der Vertrag mit Vedad Ibisevic sogar aufgelöst. Trainer Manuel Baum betonte am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr/Sky), dass es durchaus noch weitere Rausschmisse geben könnte: "Ganz klar war das eine Botschaft ans ganze Team, dass der Verein und die Mannschaft das Wichtigste sind. Wenn wir zukünftig das Gefühl haben, einer müsste sein Ego in den Vordergrund stellen, wird es weitere Konsequenzen geben."