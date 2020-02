Berlin. Schalkes Mittelfeldspieler Suat Serdar musste beim 0:0 in Berlin verletzt raus. Sein Einsatz am Dienstag im DFB-Pokal gegen Hertha ist fraglich.

Schalke bangt vor Pokalspiel gegen Hertha um Suat Serdar

Es ging im Berliner Olympiastadion auf Mitternacht zu, als Jürgen Klinsmann und David Wagner im Bauch des riesengroßen Berliner Olympiastadions in einem der vielen Räume zur Pressekonferenz das Podium betraten. Schalke-Trainer Wagner sprach kurz, Hertha-Trainer Klinsmann nicht deutlich länger, beide einigten sich darauf, das 0:0 in der ersten Partie des 20. Spieltages der Fußball-Bundesliga sei verdient gewesen.

„Das Ergebnis geht in Ordnung so. Das ist für uns ein Punktgewinn. Es war ein intensives Spiel, ein Abnutzungsspiel“, resümierte Klinsmann. Wagner fügte hinzu: „Das ist in Ordnung, ohne dass ich ,Hurra‘ schreie und sage, dass dies fußballerisch etwas Besonderes war.

Es gab nur eine Frage, die am Ende offen blieb: Was hat eigentlich Schalkes Mittelfeldspieler Suat Serdar?

Schalke-Spieler Suat Serdar muss verletzt raus

Der Nationalspieler hatte sich in der zweiten Halbzeit verletzt und war in der 78. Minute ausgewechselt worden. Schwerer? Droht sogar ein langer Ausfall? Selbst Klinsmann mischte sich ein. "Kann er Dienstag spielen?", fragte der Trainer im Hinblick auf das DFB-Pokal-Achtelfinalduell, das sich die Mannschaften (20.45 Uhr/Sky) in Gelsenkirchen liefern. Am Samstag gab Schalke ein Update. Wie dieser Redaktion erfuhr erlitt Serdar eine Sprunggelenksprellung, die Hauptursache der Beschwerden ist. Der Einsatz am Dienstag gegen die Hertha ist aber derzeit nicht ausgeschlossen. Die Schalker Mediziner müssen von Tag zu Tag schauen. Es wird ein Wettlauf mit der Zeit.

Eine allzu genaue Antwort konnte Wagner am Freitagabend noch nicht geben. „Das ist eine Fußverletzung. Dem ist einer auf den Zeh getreten. Der ist dick geworden. Das ist sehr, sehr schmerzhaft“, sagte Wagner.

Um vor dem Pokalspiel besser regenerieren zu können, verbrachten die Schalker auch die Nacht von Freitag auf Samstag noch in Berlin - inklusive Serdar. Normal ist ein Rückflug nach dem Spiel.