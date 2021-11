Schalke bangt um Terodde - das steckt hinter der Verletzung

Gelsenkirchen. Bittere Nachricht für Schalke 04: Simon Terodde ist verletzt. Wie lange der Torjäger fehlt, konnten die Königsblauen Samstag nicht vorhersehen.

Ein Bild wie dieses wollen die Fans des FC Schalke 04 eigentlich nicht noch einmal sehen: Simon Terodde, Top-Torjäger im Zweitligateam der Königsblauen, steht kurz vor dem Anpfiff eines Spiels in Straßenklamotten auf dem Spielfeld - und nicht im Trikot. So war es aber vor dem Spiel gegen den SV Sandhausen, als Terodde von Schalkes Sportvorstand Peter Knäbel ein Präsent zum Tor-Rekord in der Zweiten Liga erhielt. Ohne Terodde siegte S04 mit 5:2 (0:0) - aber würde das auch in den kommenden Wochen klappen, wenn die Gegner FC St. Pauli, 1. FC Nürnberg und Hamburger SV heißen?