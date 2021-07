Schalke: Axel Hefer zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt

Gelsenkirchen. Ein Nachfolger für Jens Buchta ist gefunden. Axel Hefer ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats von Schalke 04.

Der 43 Jahre alte Axel Hefer ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats von Schalke 04. Darauf einige sich der frisch gewählte Aufsichtsrat es Bundesliga-Absteigers nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung am Samstag in einer konstituierenden Sitzung. Hefer war nach der Amtsniederlegung von Prof. Dr. Stefan Gesenhues am 21. März 2021 in das Gremium nachgerückt und am Samstag im Amt bestätigt worden. Bereits von 2014 bis 2017 gehörte Hefer dem Aufsichtsrat der Königsblauen an.

Hefer folgt damit auf Dr. Jens Buchta, der bereits im Vorfeld der Mitgliederversammlung angekündigt hat, sein Amt niederlegen zu wollen. Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats wurde Moritz Dörnemann benannt, er hatte auf der MV die meisten Stimmen bekommen.

Auf der Mitgliederversammlung wurden Dörnemann, Hefer, Sven Kirstein Holger Brauner und Johannes Struckmeier neu in den Aufsichtsrat gewählt beziehungsweise im Amt bestätigt. Neben den fünf gewählten Aufsichtsräten komplettieren Youri Mulder, Heiner Tümmers, Harald Förster, Peter Lange und Matthias Warnig das Gremium. (fs)

