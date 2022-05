Schalke-Aufstieg: Verletzte nach Platzsturm in der Arena

Gelsenkirchen. Nach dem vollbrachten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga stürmten Tausende Schalke-Fans den Platz. Dabei gab es laut Polizei drei Verletzte.

Riesenjubel in der Arena, "Der S04 ist wieder da" brüllten die Fans des FC Schalke 04, nachdem die direkte Rückkehr ihres Klubs in die Fußball-Bundesliga perfekt war. Mit 3:2 besiegten die Königsblauen den FC St. Pauli. Wie schon bei den drei vorherigen Aufstiegen 1982, 1984 und 1991 setzten die Fans in der Arena mit dem Schlusspfiff zu einem Platzsturm an. Doch im Gegensatz zum Parkstadion ist die Veltins-Arena durch einen tiefen Graben vor der Nordkurve nicht für einen Platzsturm ausgerüstet. Im Sekundentakt warnte Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann die feiernden Fans, nicht von den oberen Stehplätzen zu drücken.

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Vor dem Spiel bereiteten die Schalke-Fans ihrer Mannschaft einen königsblauen Empfang. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Schon da war allen klar, wo an diesem 7. Mai die Reise hingehen soll: In die Bundesliga! Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs "Let's Go Schalke. Bitte keine Relegation": Die Bitten dieses jungen Fans wurden erhört. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Die Nordkurve war brechend voll: Vor dem Anpfiff zündeten einige Fans bengalische Feuer. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Die ganze Arena glich einem Hexenkessel. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Der Spieler des Abends: Rodrigo Zalazar gelang der Siegtreffer zum entscheidenden 3:2 gegen St. Pauli. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch ohne Selfie ein unvergesslicher Moment: Nach Abpfiff feierten Zalazar und seine Teamkollegen den Aufstieg in die Bundesliga. Foto: Ina Fassbender / AFP

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Trotz Warnung des Stadionsprechers stürmten etliche Schalke-Fans den Rasen. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Am Ende verwandeln hunderte Fans den Rasen in eine Partymeile. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Auf dem Rasen und den Rängen feiern die Fans den FC Schalke. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Viele sicherten sich ein Stück vom "heiligen Rasen". Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Victor Palsson (l) und Rodrigo Zalazar jubeln mit Fans über den Aufstieg. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Die ganze Arena war am späten Samstagabend eine einzige Party. Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Pures Glück: Fans liegen sich in den Armen... Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs ...erklimmen die Tore... Foto: David Inderlied / dpa

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs ...und zünden weitere Pyrotechnik, um die Rückkehr ins Oberhaus des deutschen Fußballs zu feiern. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch Marcin Kaminski, Marius Bülter und Dominick Drexler sind erleichtert, den Aufstieg perfekt gemacht zu haben. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Auch Martin Fraisl ist erleichtert. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Mission geglückt: In der nächsten Saison sehen wir uns in der ersten Liga! Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Marius Bülter jubelt mit Marc Rzatkowski. Foto: Jürgen Fromme / Jürgen Fromme /firo Sportphoto

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Eskalation auf der Nordkurve, Platzsturm, riesige Party: So feiern Mannschaft und Fans Schalkes Rückkehr in die Bundesliga. Foto: Jennifer Schumacher

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Und auch außerhalb des Stadions startet mit dem Abpfiff eine Riesen-Party: Fans in der Gaststätte Fliegenpils jubeln hier über den Aufstieg. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Sie liegen sich in den Armen nach einer Saison voller Höhen und Tiefen. Pauli. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Riesige Party auf Schalke: Das sind die Bilder des Aufstiegs Dieser Fan hat weise vorausgeschaut: Die zweite Liga kann er vom Schal streichen. Foto: Fabian Strauch / FUNKE Foto Services GmbH Foto: Fabian Strauch / Fabian Strauch / FUNKE Foto Services

Nach ein paar Minuten sprach Oberschulte-Beckmann dann aber von "Verletzten", die es durch den Platzsturm gegeben habe. Gestoppt wurde dieser trotzdem nicht. Die Fans umarmten die Spieler, trugen sie auf den Schultern. Einige schnitten Rasenstücke aus dem Spielfeld. "Zur Erinnerung an diesen historischen Tag", skandierten sie in die TV-Miktrofone. Auch eines der Tore wurde im Jubelrausch beschädigt. Die Gelsenkirchener Polizei teilte einige Stunden nach der Platzsturm mit: Es gab insgesamt drei Verletzte, über die Schwere der Verletzungen konnte zu diesem Zeitpunkt aber noch keine Angabe gemacht werden. Insgesamt seien die ersten Aufstiegsstunden aber relativ friedlich verlaufen, sagte Polizeisprecher Matthias Büscher.

Alle Brennpunkte zum Aufstieg des FC Schalke 04:

Alles in allem erinnerten die Szenen sehr an die Feier beim 1. FC Köln nur wenige Stunden zuvor. Auch dort hatten die Fans den Platz gestürmt. Der Effzeh hatte den Europapokal trotz einer 0:1 (0:1)-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg - dank Schützenhilfe vom Rivalen Bayer Leverkusen - erreicht.

