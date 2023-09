Schalke auf Trainer-Suche: Hechelmann bestätigt Kontakte

Schalke-Sportdirektor Andre Hechelmann hat sich vor dem Spiel in Paderborn zur Trainersuche geäußert.

Paderborn. Nach der Trennung von Trainer Thomas Reis hat Schalke 04 erste Gespräche über eine Nachfolge geführt. Sandro Schwarz ist keine Alternative.

Es ist das erste Spiel ohne Trainer Thomas Reis: Der FC Schalke 04 will nach der bisheren sportlichen Misere an diesem Freitagabend beim SC Paderborn die Wende in der 2. Bundesliga einläuten, nach der Trennung von Reis sitzt Matthias Kreutzer übergangsweise auf der Trainerbank. Dass dort anstelle der Übergangslösung möglichst zeitnah ein neuer Mann Platz nehmen soll, bestätigte André Hechelmann unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie. „Die Trainer-Suche läuft“, sagte der Schalke-Sportdirektor. „Spätestens seit der Freistellung haben wir uns die Liste, die parallel geführt wird, angeguckt und Kontakte zu Kandidaten aufgenommen.“

Schalke 04: Sandro Schwarz sieht sich nicht in Gelsenkirchen

Schalkes Interimstrainer Matthias Kreutzer war vor dem Spiel in Paderborn ein gefragter Mann. Foto: firo

Bisher wurden vor allem Sandro Schwarz und Robert Klauß als Nachfolger für Reis beim FC Schalke 04 genannt. Schwarz, der im April beim Mitabsteiger Hertha BSC noch zu Bundesliga-Zeiten beurlaubt wurde, hat nach Informationen dieser Redaktion aber andere Pläne. Beim Ex-Nürnberger Klauß ist man noch weit weg, von Vollzug sprechen zu können.

+++ Schalke-Trainer: Sandro Schwarz will nicht, Robert Klauß gehandelt +++

„Es ist wichtig, dass wir agieren“, sagte André Hechelmann vor dem Spiel in Paderborn und verwies auf einen ständigen Austausch mit Sportvorstand Peter Knäbel. Auf Namen und Spekulationen wollte er aber nicht eingehen. „Wir sind handlungsfähig, wir wissen, wie das Profil aussehen soll. Wir haben einen klaren Plan.“ Man wolle weiter „an Kontinuität arbeiten, Werte schaffen, Stabilität und Entwicklung“ voranbringen. Hechelmann: „Das hat der Klub verdient. Daran arbeiten wir jeden Tag.“

Schalke 04: Hechelmann überzeugt von Qualität des Kaders

Die Woche mit der Trennung von Thomas Reis bezeichnete André Hechelmann als „emotional herausfordernd“. Der Schritt sei aber unvermeidbar gewesen: „Es geht um Überzeugung. Wenn die nicht mehr da ist, eine Wende einläuten zu können, muss man handeln.“ Matthias Kreutzer habe die Mannschaft für die Partie „gut eingestellt“. Hechelmann nahm nun aber auch die Spieler in die Pflicht: „Wir sind total überzeugt von der Qualität jedes einzelnen Spielers, wir haben einen Mix aus Erfahrung und Talent. Das haben wir gezeigt, das müssen wir aber kontinuierlich zeigen. Ergebnistechnisch ist das momentan zu wenig.“

