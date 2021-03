Schalke auf Stürmersuche: Torjäger Terodde im Gespräch

Gelsenkirchen. Für die kommende Saison braucht der FC Schalke Verstärkung in der Offensive. Ein Zweitligatrio soll im Fokus stehen. Darunter Torjäger Terodde.

Stürmer Simon Terodde ist nach seiner Corona-Quarantäne wieder in das Training des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV eingestiegen. „Ich bin froh, dass ich wieder gegen den Ball treten darf“, sagte der 33-Jährige am Mittwoch nach dem Training. Am Montag hatte der HSV ohne den Toptorjäger seine Vorbereitung auf das Nordderby bei Hannover 96 aufgenommen. Terodde hatte zuvor das jüngste Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (2:0) wegen eines positiven Corona-Tests verpasst. Während seiner Verbannung ins eigene Heim hat er sich dort mit Übungen fitgehalten. Ob der 33 Jahre alte Stürmer, der mit 20 Treffern die Torjägerliste der 2. Liga anführt, am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) von Beginn an spielen wird, ist offen. Abzuwarten bleibt auch, wo er kommende Saison Tore erzielen wird. Auch der FC Schalke 04 soll ein Auge auf den Torjäger geworfen haben.

Es ist kein Geheimnis, dass der FC Schalke 04 ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer für die künftige Saison in der 2. Liga. Nur 16 Tore haben die Königsblauen in dieser Saison bislang in 26 Spielen erzielt, sie stehen mit mageren zehn Zählern abgeschlagen am Tabellenende der Bundesliga. Zuletzt blieb auch der junge Stürmer Matthew Hoppe blass. Für die kommende Saison muss also Verstärkung im Angriff her. Offenbar haben die Knappen nun ein Trio aus der 2. Bundesliga im Fokus.

Schalke muss sparen

Die Sport Bild berichtet, dass es sich dabei um Simon Terodde, Serdar Dursun (SV Darmstadt) und Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf) handeln soll. Der 33-jährige Terodde spielte einst unter anderem beim MSV Duisburg und dem VfL Bochum, seit Jahren ist er einer der Top-Stürmer der 2. Liga, war dreimal Torschützenkönig. Bisher hat er 20 Mal für den HSV in dieser Saison getroffen, mit stolzen 138 Toren belegt er in der ewigen Zweitliga-Torschützenliste Rang drei.

Sport1 berichtete vor einigen Wochen, dass es ein Gespräch zwischen dem damaligen Sportvorstand Jochen Schneider und der Terodde-Seite gegeben haben soll. Der Angreifer soll einem Wechsel grundsätzlich nicht abgeneigt sein, sein Vertrag in Hamburg läuft im Sommer aus. Terodde selbst sagte am Mittwoch: „Es wird viel geschrieben.“ Er freue sich jetzt auf einen „heißen April“ mit dem HSV".

Allerdings ist Qualität wie die von Terodde nicht günstig, in Hamburg soll er rund eine Million Euro verdienen und Schalke muss sparen. Ob Terodde, Dursun oder Karaman – für Schalke wäre es nicht der erste ablösefreie Neuzugang für die kommende Saison. Bekannt ist bereits, dass Danny Latza vom FSV Mainz 05 kommen wird. (fs)