 Schalke: Auch Profi Timo Becker trifft gegen Uerdingen 

Gelsenkirchen. Das U-23-Team des FC Schalke 04 schlägt den KFC Uerdingen im Schmuddelwetter-Parkstadion mit 4:1. Krasniqi, Becker, Schell und Dadashov treffen.

Sechs Tage nach ihrer 0:4-Pleite bei Rot-Weiß Oberhausen haben die U-23-Fußballer des FC Schalke 04 ein Erfolgserlebnis gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Torsten Fröhling setzte sich am Freitagabend im Schmuddelwetter-Parkstadion mit 4:1 (1:0) gegen das Tabellenschlusslicht der Regionalliga West durch, den KFC Uerdingen. Nahezu mühelos.

„Man hat schon beim Warmmachen und auch in der Kabine gesehen: Die Woche hat richtig was gebracht. Was wir besprochen haben, was wir ausgewertet haben. Die Jungs waren konzentriert. Wir haben diszipliniert gespielt, wir sind viel gelaufen“, sagte Torsten Fröhling, der, was für ihn nicht gerade gewöhnlich ist, mit zwei Stürmern – Rufat Dadashov und Bleron Krasniqi – begonnen hatte.

Bleron Krasniqi trifft schon nach 60 Sekunden zum Schalker 1:0

Und einer von diesen beiden traf schon, als gerade einmal 60 Sekunden vorbei waren: Bleron Krasniqi gelang das 1:0. „Das war ein ganz wichtiges Tor. Zum richtigen Zeitpunkt“, sagte der Schalker U-23-Trainer. „Auch das zweite Tor war zum richtigen Zeitpunkt.“ In der 51. Minute, um genau zu sein. Nach einer Freistoß-Flanke von Léo Scienza köpfte Timo Becker, der an diesem Abend der einzige Profi im Schalker Regionalliga-Team war, das 2:0. Und dieser Treffer bedeutete bereits die Vorentscheidung – wenn nicht sogar schon mehr, weil die Uerdinger in ihren fußballerischen Mitteln doch sehr limitiert waren und nie das Gefühl erweckten, als könnten sie die königsblaue U 23 in Gefahr bringen.

Während der DFB-Pokalsieger von 1985 in der ersten Halbzeit hin und wieder zumindest mal den einen oder anderen Ansatz gehabt hatte, brachte er nach der Pause fast gar nichts mehr zustande. Zumal die Schalker U 23 trotz des rutschigen Untergrundes sehr stabil blieb. Sie hatte ja auch eine klare Botschaft ihres Trainers erhalten: „Fehler, gerade auf diesem Boden, sind absolut erlaubt. Aber ich will keinen sehen, der den Kopf runternimmt.“ Und? „Das war heute eine Mannschaft“, sagte Torsten Fröhling, dem viele Dinge gefallen hatten. „Wir haben trotzdem viele Fehler gemacht“, sagte der 55-Jährige zwar, „aber die ganze Spielweise von der Lautstärke, vom Zweikampfverhalten, vom Laufen her war besser. Das war entscheidend.“

Julius Schell auf 3:0 für Schalke, Rufat Dadashov auf 4:0

Zwar ließ Kapitän Mika Hanraths in der 66. Minute nach Vorarbeit von Diamant Berisha noch eine sehr große Tormöglichkeit aus, aber schließlich schraubten Innenverteidiger Julius Schell, der im Uerdinger Strafraum blank stand, und Rufat Dadashov nach einer Flanke von Léo Scienza das Ergebnis auf 4:0 hoch. Hochverdient.

Es gab noch einen Schönheitsfehler der königsblauen U 23, nämlich das Ehrentor der Krefelder durch Shun Terada in der 84. Minute. „Das ärgert mich tierisch“, sagte Torsten Fröhling. „Gut, dass wir drei Tore mehr geschossen haben. Ich bin einfach zufrieden, dass wir die Punkte haben.“

So haben sie gespielt:

Tore: 1:0 Bleron Krasniqi (1.), 2:0 Timo Becker (51.), 3:0 Julius Schell (75.), 4:0 Rufat Dadashov (79.), 4:1 Shun Terada (84.).

FC Schalke 04 U 23: Zadach - Becker (74. Liebnau), Schell, Hanraths, Müller - Mende - Scienza, Kronmüller (82. Frenkert), Berisha - Krasniqi (86. Aramburú), Dadashov.

