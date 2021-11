Schalke: Auch für Deutschlands U 16 trifft ein Cinel-Schüler

Chomutov. Deutschlands U 16 setzt sich mit 3:1 gegen Tschechien durch, nachdem sie das erste Spiel mit 2:3 verloren hat. Schalkes Assan Ouédraogo trifft.

Onur Cinel, der Trainer der U-17-Fußballer des FC Schalke 04, der sich am Samstag im Parkstadion den 2:1-Sieg des U-23-Teams in der Regionalliga gegen den SV Lippstadt angeschaut hat, kann stolz auf seine Jungs sein.

Nachdem Stürmer Niklas Dörr für die U-17-Nationalmannschaft beim 2:1-Sieg über die Türkei in Hannover getroffen hatte, trug sich am Samstag auch Assan Ouédraogo, ebenfalls ein junger Offensiv-Mann, in die DFB-Torschützenliste ein. Er traf beim 3:1 (1:0)-Erfolg der deutschen U-16-Auswahl in Chomutov gegen Gastgeber Tschechien.

Schalkes Assan Ouédraogo trifft in der 56. Minute zum 2:1

Damit revanchierte sich das Team von U-16-Nationaltrainer Christian Wück für die knappe 2:3-Niederlage im ersten Aufeinandertreffen am Donnerstag. Henrik Koch (38.) vom DSC Arminia Bielefeld brachte die DFB-Auswahl in Chomutov in Führung. Im zweiten Durchgang glichen die Gastgeber in der 46. Minute zwar durch Simon Tesar aus, zehn Minuten später stellte Schalkes Assan Ouédraogo den alten Abstand aber wieder her. Kurz vor Schluss war es dann Bence Dárdai von Hertha BSC, der in der 73. Minute auf 3:1.

„Im Vergleich zum ersten Spiel sind wir viel aggressiver und auch mit einer anderen Mentalität in das Spiel gegangen“, sagt Christian Wück auf dfb.de. „Wir haben der Mannschaft mitgegeben, jedes Spiel mit der richtigen Einstellung anzugehen. Das haben die Jungs heute gut umgesetzt, und deswegen war es ein verdienter Sieg.“

U-16-Nationalmannschaft trifft sich im Januar zu einem Trainingslager

Dabei durfte Schalkes Torschütze Assan Ouédraogo diesmal von der ersten bis zur letzten Minute spielen, nachdem er in der ersten Partie gegen Tschechien in der 65. Minute eingewechselt worden war.

Weiter geht‘s für die U-16-Nationalmannschaft Deutschlands mit einem elftägigen Trainingslager vom 4. bis zum 15. Januar, ehe im Februar des nächsten Jahres das Entwicklungsturnier in Portugal auf dem Programm stehen wird. (AHa/dfb.de)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Schalke 04