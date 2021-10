Schalke: Auch Can Bozdoğan spielt in der Türkei keine Rolle

Schalkes Can Bozdoğan – hier im Champions-League-Spiel Beşiktaş Istanbuls bei Ajax Amsterdam am 28. September – saß beim türkischen Meister am Montagabend nur auf der Bank. Wieder einmal.

Istanbul. Beşiktaş klettert in der Süper Lig dank des 2:1-Derbysieges über Galatasaray auf den dritten Rang. Schalkes Can Bozdoğan spielt aber nicht mit.

Wie Levent Mercan bei Fatih Karagümrük nimmt auch Can Bozdoğan nicht intensiv am Geschehen in der Süper Lig teil. Der 20-jährige offensive Mittelfeld-Mann, den Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 an den türkischen Meister und Pokalsieger Beşiktaş Istanbul verliehen hat, saß am Montagabend beim 2:1 (1:1)-Derbysieg seines Teams gegen Galatasaray Istanbul wie schon in der Partie zuvor nur auf Bank – zum vierten Mal bereits ein ganzes Spiel lang, so dass Can Bozdoğan beim Champions-League-Teilnehmer erst auf drei Liga-Einsätze und lediglich 128 Minuten kommt.

Zum Abschluss des zehnten Spieltages der Süper Lig kletterte Beşiktaş im Vodafone-Park dank dieses Erfolges auf den dritten Tabellenplatz und liegt mit 20 Zählern nur wegen des schlechteren Torverhältnisses hinter Hatayspor Antakya sowie vier Punkte hinter Spitzenreiter Trabzonspor, der am Samstag mit 1:0 beim Tabellendrittletzten Göztepe Izmir gewonnen hat.

Beşiktaş fährt am Samstag zum Verfolgerduell zu Hatayspor Antakya

In diesem Derby war es Cyle Larin, der den Unterschied machte. Nachdem der rumänische Nationalspieler Alexandru Cicâldău das Galatasaray-Team in der 35. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, war es der kanadische Nationalstürmer, der das Spiel mit einem Doppelpack drehte.

Der 26-jährige Cyle Larin glich in der 39. Minute aus und traf in der 64. Minute zum 2:1 gegen Uruguays Nationalkeeper Fernando Muslera. Dass das auch der Siegtreffer war, lag unter anderem daran, dass Galatasarays Ägypter Mostafa Mohamed in der 81. Minute vom Elfmeterpunkt scheiterte. Beşiktaş-Schlussmann Ersin Destanoğlu parierte.

Einen weiteren Schritt Richtung Titelverteidigung kann Beşiktaş Istanbul am kommenden Samstag (15 Uhr) machen. Dann steht das Verfolgerduell beim Tabellenzweiten Hatayspor Antakya auf dem Programm. Ob Can Bozdoğan, der beim FC Schalke 04 einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 besitzt, dann wieder nur zuschauen darf? (AHa)

